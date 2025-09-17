Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. september 2025Meniny má Olympia
Američanka Moonová získala v žrdi tretí titul v sérii

Na snímke Katie Moonová. Foto: TASR/AP

Moonová využila neprítomnosť svojej zranenej rivalky Niny Kennedyovej.

Autor TASR
Tokio 17. septembra (TASR) - Americká atlétka Katie Moonová triumfovala tretíkrát za sebou v skoku o žrdi na majstrovstvách sveta. Na šampionátu v Tokiu zvíťazila v stredu výkonom 490 cm.

Moonová využila neprítomnosť svojej zranenej rivalky Niny Kennedyovej. S Austrálčankou sa pred dvoma rokmi na MS v Budapešti podelila o zlato a pred rokom na olympiáde v Paríži s ňou prehrala. V Tokiu Moonová najskôr ťahala v súťaži za kratší koniec s krajankou Sandi Morrisovou, po neúspešnom pokuse na 485 si odložila dva na 490 a ten druhý zvládla, hoci sa latka výrazne zatrepotala. Morrisovej ostalo v zápise 485 a na MS získala už štvrté striebro. Tretia skončila Slovinka Tina Šutejová, ktorá vo veku 36 rokov získala vôbec prvú medailu z globálneho podujatia pod holým nebom. Doteraz mala na konte dve medaily z halových MS.



MS v Tokiu - finále:

Ženy

žrď: 1. Katie Moonová 490 cm, 2. Sandi Morrisová (obe USA) 485, 3. Tina Šutejová (Slovin.) 480, 4. Amálie Švábiková (ČR) 475, 5. Angelica Moserová (Švajč.) 465, 6. Hana Mollová a Amanda Mollová (obe USA) obe 465, 8. Olivia McTaggartová (N. Zél.) a Marie-Julie Bonninová (Fr.) obe 465, 10. Imogen Ayrisová (N. Zél.) 445









