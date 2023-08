Rojasová zvíťazila v trojskoku, získala štvrtý titul v sérii

MS v Budapešti - trojskok žien:



1. Yulimar Rojasová (Ven.) 15,08 m, 2. Maryna Bechová-Romančuková (Ukr.) 15,00, 3. Leyanis Perezová Hernandezová (Kuba) 14,96, 4. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,92, 5. Thea Lafondová (Dom.) 14,90, 6. Liadagmis Poveová (Kuba) 14,87, 7. Kimberly Williamsová (Jam.) 14,38, 8. Darija Derkačová (Tal.) 14,36, 9. Keturah Orjiová (USA) 14,33, 10. Ottavia Cestonarová (Tal.) 14,05

Budapešť 25. augusta (TASR) - Venezuelčanka Yulimar Rojasová sa stala štvrtýkrát za sebou majsterkou sveta v trojskoku. V piatkovej dramatickej súťaži na atletických MS v Budapešti potvrdila rolu najväčšej favoritky, keď triumfovala až posledným pokusom za 15,08 m. Striebro získala Ukrajinka Maryna Bechová-Romančuková (15,00), bronz putuje do Kuby zásluhou Leyanis Perezovej Hernandezovej (14,96).V súťaži dlho viedla Bechová-Romančuková vďaka svojmu pokusu z prvej série, keď skočila rovných 15 m. Rojasovej sa nedarilo, mala až tri prešľapy a po piatej sérii figurovala až na ôsmej pozícii so 14,33. Obrovský tlak však zvládla, keď vo svojom záverečnom pokuse zaletela do vzdialenosti 15,08. Na jej pomery podpriemerný výkon, 66 cm za jej vlastným svetovým rekordom, ale stačil na víťazstvo, keďže konkurentky už nedokázali zareagovať.Dvadsaťsedemročná Rojasová tak pridala ďalší úspech do svojej bohatej zbierky. V nej má olympijské zlato z Tokia i striebro z Ria de Janeiro 2016, na konte má aj tri tituly z halových MS (2016, 2018 a 2022) i dva triumfy v Diamantovej lige (2021, 2022).Vo finále mala o jednu konkurentku menej, keďže do neho nakoniec nenastúpila Američanka Tori Franklinová, bronzová z vlaňajšieho šampionátu v Eugene.