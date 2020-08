Zapletalová o sekundu zlepšila slovenský rekord na 400 m prekážok

Na archívnej snímke slovenská prekážkárka Emma Zapletalová v Bratislave 27. augusta 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová. Foto: TASR

MSR v Trnave - nedeľa:



ŽENY



200 m (-3,4): 1. Viktória Forsterová 24,53, 2. Lenka Kovačovicová (obe ŠK ŠOG Nitra) 25,15, 3. Barbora Tomková (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 25,78



800 m: 1. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin) 2:03,16 – slovenský výkon roka, 2. Iveta Putalová (ŠK Dukla) 2:05,73, 3. Žofia Naňová (Slávia STU Bratislava) 2:14,48



3000 m prek.: 1. Lucia Keszeghová (Inter-SC Bratislava) 10:59,51 – slovenský výkon roka (ako šiesta Slovenka v histórii pokorila 11 minút), 2. Alžbeta Ragasová (AK Spartak Dubnica) 12:07,10, 3. Petra Šuleková (ŠK ŠOG Nitra) 13:17,81



400 m prek.: 1. Emma Zapletalová 55,19 – rekord SR, rekord MSR, slovenský výkon roka, 2. Simona Takácsová (obe ŠK ŠOG Nitra) 1:01,88, 3. Natália Bučičová (Slávia STU Bratislava) 1:02,46



výška: 1. Tatiana Dunajská (ŠK Dukla) 175, 2. Kristína Bošková (Sparta Považská Bystrica) 165, 3. Michaela Molnárová (Atletika Košice o. z.) a Monika Zavilinská (AK Junior Holíč) po 165



diaľka: 1. Lucia Vadlejchová (ŠK Dukla) 616 (+2,9 m/s), 2. Silvia Kaliašová (Atletika Košice o. z.) 590 (+2,6 m/s), 3. Renáta Vodnyánszká (Megy Sport Dun. Streda) 577



guľa: 1. Ivana Krištofičová (Slávia UK Bratislava) 13,10, 2. Natália Váleková (ŠK Dukla) 12,44, 3. Barbora Jakubcová (Atletika Košice o. z.) 12,07



disk: 1. Barbora Jakubcová (Atletika Košice o. z.) 47,04 – slovenský výkon roka, 2. Lenka Palanská (AŠK Slávia Trnava) 41,22, 3. Natália Váleková (ŠK Dukla) 39,28



4 x 400 m: 1. ŠK Dukla o. z. B. Bystrica (B. Tomková, Pavelicová, D. Tomková, Putalová) 3:54,40 – slovenský výkon roka, 2. ŠK ŠOG Nitra (Húsková, Nováková, Takácsová, Švecová) 3:55,23, 3. Slávia STU Bratislava (Matejíčková, Naňová, Cidoríková, Bučičová) 3:56,50



MUŽI



200 m (-2,7): 1. Ján Volko (Naša atletika Bratislava) 21,36, 2. Šimon Bujna (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 21,51, 3. Oliver Murcko (Inter-SC Bratislava) 21,57



800 m: 1. Andrej Mitašík (Slávia UK Bratislava) 1:53,42, 2. Peter Kováč 1:54,91, 3. Matúš Babulík (obaja Slávia STU Bratislava) 1:57,79



3000 m prek.: 400 m prek.: 1. Martin Kučera (BK HNTN Bratislava) 51,06, 2. Matej Baluch (AŠK Slávia Sp. Nová Ves) 51,76, 3. Patrik Dömötör (TJ Olympia Galanta) 52,53



výška: 1. Matúš Bubeník (ŠK Dukla) 220, 2. Lukáš Beer 215, 3. Tomáš Zeman (obaja AC Stavbár Nitra) 205



diaľka: 1. Ján Šuba (AC Stavbár Nitra) 706 (+3,1 m/s), 2. Stanislav Krajčír 670, 3. Denis Hlaváč (Akademik TU Košice) 661



guľa: 1. Adrián Baran (MŠK Vranov n/T.) 16,95, 2. Róbert Löbb (ŠK ŠOG Nitra) 15,23, 3. Milan Haborák ml. (AC Nové Zámky) 14,66



disk: 1. Samuel Kováč (AC Stavbár Nitra) 55,00 – slovenský výkon roka, 2. Adrián Baran (MŠK Vranov n/T.) 50,77, 3. Róbert Löbb (ŠK ŠOG Nitra) 44,11

Trnava 30. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová opäť posunula hodnotu národného rekordu v behu na 400 m prekážok. V druhý deň 73. majstrovstiev Slovenska v Trnave triumfovala časom 55,19 s. Vlastný slovenský rekord z 2. augusta 2020 v Budapešti (56,19) zlepšila presne o sekundu, zlepšila aj rekord šampionátu. Výkonom sa zaradila na druhú priečku tohtoročných svetových tabuliek za jasnú líderku Holanďanku Femke Bolovú (53,79), informoval portál atletika.sk.Hoci Zapletalová nemala v nedeľu na prekážkarskej štvorstovke rovnocennú súperku, dokázala sa vyburcovať k maximálnemu výkonu. Zverenka Petra Žňavu získala svoj prvý individuálny slovenský titul medzi dospelými, jej čas je aj výrazne lepší, ako limit 55,40 na OH v Tokiu. Svetová atletika (WA) však až do decembra pozastavila kvalifikačný proces, čiže nie je možné plniť ani limity.Dvadsaťročná Zapletalová sa postarala už o svoj piaty tohtoročný slovenský rekord. Zabehla dva seniorské na 400 m prekážok (56,19 a 55,19) a tri v kategórii do 23 rokov – na 200 m (23,45) a dva na 400 m prekážok (57,11 a 56,86). "" uviedla pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ) Zapletalová, ktorá triumfovala s náskokom 6,69 sekundy. V letnej sezóne si v 11 behoch na 200, 400 a 400 m prekážok až 9-krát zlepšila osobný rekord. Tréner Žňava zostal po behu svojej zverenky prekvapený. "" priznal bývalý štvorstovkár.Druhý deň slovenského šampionátu poznačil silný, točiaci sa vietor, no napriek tomu sa zrodilo viacero zaujímavých výkonov. Gabriela Gajanová obhájila titul na 800 m solídnym slovenským jednotkovým výkonom roka 2:03,16 min a jednotkový čas sezóny zabehli takisto stípliari Lucia Keszeghová (10:59,51) a Marek Ondrovič (9:41,76) na 3000 m prekážok. Blysli sa diskári, víťazi si výrazne posunuli osobné rekordy - Barbora Jakubcová zo 45,88 na 47,04 m a Samuel Kováč z 52,57 na 55,00 m. V oboch prípadoch išlo o výkony roka. Tie dosiahli i víťazné štafety na 4 x 400 m, muži Slávie STU Braislava (3:17,78) a ženy banskobystrickej Dukly (3:54,40).