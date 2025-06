Banská Bystrica 17. júna (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová pokorila 50-ročný slovenský rekord v behu na 400 m Na bronzovom mítingu seriálu World Athletics Continental Tour (WACT) Kritérium SNP v Banskej Bystrici dosiahla čas 51,91 s. Prekonala tak doterajšie maximum Jozefíny Čerchlanovej (51,98) zo Slávie PF Banská Bystrica z 27. júla 1974 v Edinburghu.



Zapletalová má už istý limit na MS v Tokiu v behu na 400 m cez prekážky, preto sa rozhodla pod Urpínom štartovať na hladkej štvorstovke a v súboji o prvenstvo zdolala v cieli tesne Britku Nicol Yearginovú (51,99). „Je to úžasný pocit. Snažila som sa nemať v hlave to, že idem na národný rekord. Aby som po pretekoch nebola smutná, kebyže sa to nepodarí. Som veľmi rada, že som to teraz pokorila. Nebola to ľahká štvorstovka, fúkal aj protivietor a v závere som to ledva dobehla, cítila som Britku tesne za mnou. Napokon som šťastná aj za víťazstvo,“ uviedla v cieli nová slovenská rekordérka v behu na 400 m.



Členka banskobystrickej Dukly sa predstavila v domácich podmienkach a na poslednú chvíľu zmenila rozhodnutie vymeniť prekážky za hladký beh. Priznala, že mala pred týmto pretekom väčší rešpekt: „Prekážky mám nabehané a natrénované, tam viem, do čoho idem. Hladkú štvrťku som nebehala, nevedela som, či trafím tempo. Nechcela som bežať príliš rýchlo alebo pomaly zo začiatku, ale napokon to i napriek nejasnej taktike vyšlo a je to super. Má z toho radosť. Mala som tu rodinu a známych, čo ma tiež posúvalo dopredu.“ Zapletalová chce vyšperkovať svoju aktuálne výbornú formu na septembrových majstrovstvách sveta v Tokiu na prekážkach. Beh na 400 metrov si chcela otestovať a dostať sa do renkingu pred halovou zimnou sezónou.