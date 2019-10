Inter po dráme zdolal Pécs o jediný bod

Európsky pohár FIBA - A-skupina:



Inter Bratislava - Pécs-VSK Veolia 88:87 (45:39)



Zostava a body Inter: Funderburk 24, Baťka 14, Skinner 13, Abrhám 11, Bulatovič 0 (Körner 10, Ihring 9, Bubalo 4, Alcegaire 3)



Najviac bodov za Pécs: Aiken 20, Budimir a Diggs po 16



TH: 25/19 - 11/7

Fauly: 17 - 25

Trojky: 7 - 12, štvrtiny: 25:15, 20:24, 21:25, 22:23

Rozhodovali: Sahin (Tur.), Sljivic (Rak.), Christu (Cyp.),

700 divákov.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava vstúpili víťazne do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA 2019/2020, v úvodnom vystúpení A-skupiny zdolali maďarský Pécs VSK-Veolia 88:87. Ďalšie stretnutie zverencov trénera Aramisa Nagliča je na programe v stredu 30. októbra o 20:00, keď sa predstavia na palubovke holandského ZZ Leiden.Úvodné desiatky sekúnd boli oťukávacie, Inter sa však postupne dostal do svojho rytmu a začal budovať vedenie. Streleckým lídrom bol v tejto fáze Funderburk, neskôr sa k nemu pridal aj Abrhám. "Žlto-čierni" predvádzali dobrú defenzívu, spolu s vysokou produktivitou v útoku im to vynieslo stav 25:15 po prvej desaťminútovke. Do druhej časti vstúpil lepšie Pécs, siedmimi bodmi v rade sa dostal na dostrel. Domácej obrane robilo veľké problémy hlavne americké duo Aiken a Gibbs, ale zverenci trénera Aramisa Nagliča sa opäť vrátili ku svojej hre, ktorá im prinášala úspech. Tesne pred koncom prvého polčasu viedol bratislavský celok 42:32, ale posledné slovo mali hostia. Rujak upravoval trojkou s klaksónom na 45:39 z pohľadu Interu.