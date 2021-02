Slovenké basketbalistky postúpili, Holandsko zdolali 61:50

kvalifikácia ME 2021 - H-skupina:



Holandsko - SLOVENSKO 50:61 (21:29)



najviac bodov Holandska: Westeriková 12, Bettonvillová 11, Hofová 10 - zostava a body Slovenska: Praženicová 11, Jurčenková 7, Bálintová a Orozszová po 6, Dudášová 3 (Slamová 11, Páleniková 10, Moravčíková 4, Remenárová 3, Sujová 0). TH: 10/7 - 21/15, fauly: 25 - 20, trojky: 5 - 8, štvrtiny: 10:15, 11:14, 16:12, 13:20, rozhodovali: Pitsilkas (Gréc.), Mačiulis (Lit.), Jurčevič (Chor.), bez divákov.

Na snímke vľavo hráčka Slovenska Timea Sujová a hráčka Holandska Laura Corneliusová počas kvalifikačného zápasu H- skupiny na majstrovstvá Európy 2021 v basketbale žien Slovensko - Holandsko v Piešťanoch v sobotu 6. februára 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

konečná tabuľka H-skupiny:



1. SLOVENSKO 4 2 2 261:252 6 - postup na ME



2. Maďarsko 4 2 2 257:250 6



3. Holandsko 4 2 2 248:264 6

Piešťany 6. februára (TASR) - Slovenské basketbalistky si vybojovali postup na tohtoročné majstrovstvá Európy v Španielsku a Francúzsku. Zverenky trénera Juraja Suju zvládli rozhodujúcu bitku kvalifikačnej H-skupiny, v piešťanskej "" zvíťazili nad Holandskom 61:50 a v tabuľke sa umiestnili na prvej priečke.Slovenky potrebovali zvíťaziť na hráčkami z "" dvojciferným rozdielom, aby si zabezpečili celkovo dvanástu účasť na kontinentálnom šampionáte.V úvode oba tímy najskôr pozahadzovali viaceré šance, až sa ku slovu dostal slovenský výber. V obrane vytváral dobrý tlak na súpera, na druhej strane sa mu darilo, stretnutie otvoril 8 bodmi v rade. Holanďanky čakali na úvodné body až do 4. minúty, ale odpoveď bola takmer rovnaká, prišiel totiž bodový úsek 6:0 z ich strany. Dôležitosť stretnutia a nervozitu bolo cítiť, skóre pribúdalo pomalým tempom a dlhé minúty sa dokonca hralo bez úspešného koša na oboch stranách. Slovensko malo viac z hry, po prvej štvrtine si držalo mierny náskok - 15:10. Druhá 10-minútovka pripomínala boj o každú loptu a bod. Tento scenár vyhovoval viac domácim basketbalistkám, aj keď sa ich súper dlho držal na dostrel jedného útoku. Z pohľadu vývoja prvého polčasu bola dôležitá najmä štvorbodová akcia Praženicovej, ktorou upravila na 26:19 zo slovenského pohľadu. Úspech slávilo kolektívne poňatie hry zvereniek trénera Juraja Suju, necelé dve minúty pred koncom vyhrávali 29:19 a napokon šli na prestávku za priaznivého stavu 29:21.Slovenky nepoľavili ani na začiatku druhého polčasu, dlhé chvíle si držali potrebný dvojciferný náskok na zisk prvého miesta v H-skupine a postupovej miestenky na európsky šampionát. Holandsko sa s týmto scenárom dokázalo popasovať, Westeriková a Bettonvilová zavelili k zdramatizovaniu diania na palubovke. To sa tejto dvojici podarilo, pred záverečnou častou totiž prehrávali Holanďanky len o 4 body - 41:37. Slovenkám sa však nepodlomili kolená, Slamová úspešnou štvorbodovou akciou dodala slovenskému tímu opäť mierny náskok. Na to nadviazala Praženicová s Moravčíkovou a opäť bol v hre priamy postupový scenár. Slovensko išlo do záverečnej štvorminútovky s dvojciferným vedením a Holandsko začalo v tejto fáze riskovať. Manko stiahlo aj na rozdiel 6 bodov, Slovenky však boli neomylné z čiary trestného hodu. V nervydrásajúcej koncovke sa šťastie priklonilo na slovenskú stranu.