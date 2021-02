Slovenky prehrali s Maďarkami 57:65

kvalifikácia ME 2021 - H-skupina:



SLOVENSKO - Maďarsko 57:65 (31:42)



zostava a body Slovenska: Dudášová 9, Bálintová 7, Oroszová 6, Jurčenková a Praženicová po 2 (Slamová 13, Páleniková 8, Remenárová a Sujová po 4, Moravčíková 2) - najviac bodov Maďarska: Határová 25, Fegyvernekyová 13, Goreeová 11



TH: 15/13 - 19/16, fauly: 25 - 16, trojky: 6 - 3, štvrtiny: 22:19, 9:23, 11:3, 15:20, rozhodovali: Sljivic (Rak.), Pitsilkas (Gréc.), Mačiulis (Lit.), bez divákov

tabuľka H-skupiny:



1. Maďarsko 4 2 2 257:250 6



2. Holandsko 3 2 1 198:203 5



3. SLOVENSKO 3 1 2 200:202 4







zostávajúci program H-skupiny:



sobota 6. februára: 17.30 h Holandsko – SLOVENSKO

Piešťany 4. februára (TASR) - Slovenské basketbalové reprezentantky prehrali vo štvrtkovom stretnutí H-skupiny kvalifikácie ME s Maďarkami 57:65. V Piešťanoch ešte nastúpia v sobotu o 17.30 h proti Holanďankám.Pred záverečným zápasom sú Slovenky na poslednom mieste skupiny, na konte majú štyri body za jednu výhru a dve prehry. Holandsko je druhé s piatimi bodmi, Maďarsko prvé so šiestimi. Na majstrovstvá Európy postupujú priamo víťazi skupín a päť najlepších družstiev z druhých miest.Dôležitosť tohto duelu bolo cítiť už od úvodnej sekundy, oba tímy nasadili vysoké tempo a aj tvrdú hru. Dlhé minúty bola hra vyrovnaná, no neskôr prišiel mierny trhák Maďariek. Mohla za to vyššia efektivita streľby, deviatimi bodmi v sérii sa dostali do vyššieho vedenia. Slovenské družstvo na to ideálne zareagovalo, zrýchlilo hru a nasadením Dudášovej so Slamovou sa rýchlo vzchopilo. Druhej menovanej patril záver prvej štvrtiny, svojimi bodmi otočila stav zápasu na 22:19. Druhá 10-minútovka sa pre SR nezačala ideálne, Maďarsko sa opäť odtrhlo a Slovenky sa odmlčali bodovo takmer na štyri minúty. Už keď sa opäť schyľovalo k ďalšiemu obratu, prišli na hosťujúcej strane chvíle Határovej s Goreeovou. Práve tieto dve individuality ťahali maďarský tím, Slovenky na to nemali odpoveď a do polčasovej prestávky sa išlo za výrazne nepriaznivého stavu - 31:42.Prestávka domácim evidentne pomohla, badateľné to bolo už od úvodnej minúty. Aktívnejší pohyb, výrazne vyššia agresivita a najmä zlepšená obrana, to všetko zvyšovalo šance, aby mohlo Slovensko pomýšľať na úspech v zápase. Krok po kroku znižovalo manko, v 8. minúte tretej štvrtiny prehrávalo už len rozdielom jedného útoku - 40:43. Pred záverečnou časťou svietil na tabuli stav 42:45. V úvode štvrtej štvrtiny prišli dôležité okamihy, najskôr Slamová trojkou vyrovnala a o niekoľko chvíľ tiež trojkou poslala svoj tím po dlhom čase do vedenia - 48:47. Od tohto momentu sa začal nový zápas, tímy si vymieňali vedenie ako na bežiacom páse. Opäť však prišli chvíle Maďarska, Fegyvernekyová dôležitými bodmi vybojovala pre svoj tím víťazstvo. Slovensko v závere zariskovalo, ale zvrátiť duel už na svoju stranu nedokázalo.Juraj Suja, tréner Slovenska:Barbora Bálintová, hráčka Slovenska: