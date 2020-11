SBL: Ligu prerušili až do reprezentačnej prestávky

Bratislava 13. novembra (TASR) - Vedenie Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) a Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) sa rozhodlo z preventívnych dôvodov prerušiť najvyššiu mužskú súťaž až do novembrového asociačného termínu. Cieľom tohto kroku je ochrániť potenciálnych reprezentantov, ktorých čakajú v závere novembra kľúčové stretnutia predkvalifikácie ME 2023. Súťaž by sa mala opäť rozbehnúť v stredu 2. decembra.



Situácia s koronavírusom prenikla už aj do SBL-ky, na začiatku novembra sa postupne objavilo viacero pozitívnych prípadov v Handlovej, Svite a Spišskej Novej Vsi. Z toho dôvodu muselo byť k piatku odložených už 10 stretnutí. Zástupcovia SBA a SBL sa napokon rozhodli na základe vývoja situácie a celkovej bezpečnosti hráčov, prerušiť najvyššiu súťaž mužov do 20. novembra, po tomto termíne sa začne reprezentačné okno.



Slováci nastúpia v bratislavskej „bubline“ v rámci B-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 proti Kosovu (26. novembra) a Luxembursku (28. novembra). Pre zverencov reprezentačného trénera Žana Tabaka ide o kľúčové duely, čo zohralo významnú rolu pri rozhodovaní činovníkov.



"Keďže si všetci uvedomujeme vážnosť situácie a vzhľadom na to, že reprezentáciu Slovenska čakajú jedny z najdôležitejších zápasov, tak sme sa rozhodli z preventívnych dôvodov odložiť všetky zápasy až do reprezentačnej bubliny. Berieme to čisto ako ochranu reprezentantov pred možnou nákazou a aby sme im pripravili čo najlepšie podmienky na to, aby mohli hrať v čo najväčšej sile. Verím, že budeme mať po konci kvalifikácie dobrý pocit, že sme zabezpečili reprezentantom čo najlepšie podmienky. Nezostáva nám nič iné, len veriť, že urobia dobrý výsledok a potešia našich fanúšikov víťazstvami v domácom prostredí," citoval portál basketliga.sk riaditeľa súťaže Petra Mičudu.



V SBL sa tak neodohrajú v pôvodnom termíne dva zápasy 14. kola (18. novembra) Inter - Prievidza, Lučenec - Handlová a tiež jedno stretnutie 15. kola (14. novembra) Levice - Prievidza. Súťaž by sa mala opäť rozbehnúť v stredu 2. decembra, keď sú na programe duely 17. kola. Nové termíny odložených zápasov zatiaľ známe nie sú.