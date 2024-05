VIDEO: Spišiaci odvrátili koniec série, v Leviciach vyhrali 75:72

finále play off Niké SBL 2023/2024 – tretí zápas /na 3 víťazstvá/:



Patrioti Levice – Spišskí Rytieri 72:75 (38:29)



zostava a body



Patrioti: Abrhám a Wheeler po 16, Vrbica 7, Bojanovský 6, Kneževič 2 (Howard 18, Adaway 8, Kováč a Pažický 0)



Rytieri: Reeves 20, Lopez 18, Harris 16, Juríček 8, Pipkins 0 (Antoni 11, Hlivák 2, Mrviš a Židzik 0)



TH: 17/11 – 6/4, fauly: 16:18, trojky: 7:9, rozhodovali: Ženiš, Bartoš, Bara, štvrtiny: 17:14, 21:15, 15:27, 19:19, 2352 divákov /vypredané/, stav série: 2:1

hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Levíc: "Veľmi ťažko sa hodnotí takýto zápas. Myslím si, že boli veľké očakávania a chcenie, to nás zväzovalo. Spišská Nová Ves to využila a toto stretnutie zvládla lepšie ako my."



David Abrhám hráč Levíc: "Určite sme to nečakali, všetci si priali niečo iné. Je to tak, ako to je a už to nezmeníme. Nezostáva nám nič iné, len v stredu ísť do Spišskej Novej Vsi s tým, že ideme vyhrať. Nesmieme teraz klesať hlavami dole, v tejto sérii stále vedieme my 2:1 na zápasy. Nesmie nás to teraz položiť, to by bolo to posledné, čo by všetci chceli."



Teo Hojč, tréner Rytierov: "Ja som videl, že v prvom polčase bol rozdiel v tom, že Levice mali 11 bodov po druhých šanciach. Keď sme ubránili, tak oni doskočili a z toho buď dali ľahký kôš, alebo trojku. Cieľom bolo to postrážiť a zmeniť nejaké veci v útoku. Išli sme s nasadením, ale o tom sme sa nerozprávali len cez polčas, ale aj v príprave na toto stretnutie, že to musí z našej strany vyzerať viac ako finálový zápas. Nemal som pocit, že by sme hrali tak, ako napríklad so Svitom a Prievidzou, v zmysle energie a emócie. To som hlavne žiadal od hráčov. Nech by sa to skončilo akokoľvek, ale musí to vyzerať, že hráme finále."



Adam Antoni, hráč Rytierov: "Dojmy sú úžasné. Sme radi za toto víťazstvo, lebo sa nerodilo ľahko. Bolo to veľmi ťažké, ale vybojovali sme si to super obranou a poctivým prístupom."





Levice 17. mája (TASR) - Finálová séria o víťaza Niké Slovenskej basketbalovej ligy v sezóne 2023/2024 sa v piatok neskončila, Spišskí Rytieri odvrátili prvý majstrovský mečbal Levíc, keď na ich palubovke zvíťazili 75:72 a v sérii hranej na tri víťazstvá znížili stav na 1:2 na zápasy. Štvrtý finálový duel je na programe v stredu 22. mája o 18.30 h.Tretia finálová konfrontácia medzi Patriotmi a Rytiermi mala dosť nevýrazný začiatok, v prvej polovici úvodnej štvrtiny bolo na oboch stranách vidieť mnoho chýb a nízku streleckú úspešnosť. Spišiaci sa síce ujali vedenia, ale Abrhám naštartoval svojou útočnou aktivitou 12-bodovú šnúru domácich. Hostia sa z tohto tlaku otriasli a do konca prvej časti stiahli na rozdiel jedného útoku – 14:17. V druhej štvrtine už tentokrát Patrioti nedopustili nepriaznivý stav, veľmi si pomohli deviatimi bodmi za sebou, o ktoré sa hlavne postarali Howard s Abrhámom. Rytieri sa snažili držať na dostrel, ale po prvom polčase viedli domáci 38:29.Po prestávke sa zmenil tón zápasu, hostia urobili zmeny v zostave a taktike, efekt sa okamžite dostavil. Nielenže sa im podarilo zmazať manko, ale po dlhom období sa ujali vedenia. Levičania evidentne znervózneli, strelecky im chýbala istota a preukázalo sa to aj na stave pred štvrtou desaťminútovkou – 53:56. V štvrtej štvrtine to už vyzeralo s domácimi zle-nedobre, ale v správnej chvíli útočne zabrali a ešte vybojovali nádej na obrat. Rytieri si ale ustrážili priaznivý stav a ešte nepovedali vo finále posledné slovo.