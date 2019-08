Naši si vybojovali úspešný úvod predkvalifikácie ME 2021 v basketbale

Na snímke slovenský basketbalový tím pred stretnutím 3. kola predkvalifikácie na ME 2021 v basketbale mužov Slovensko – Cyprus 3. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Predkvalifikácia ME 2021 – F-skupina:



Bratislava



Slovensko – Cyprus 67:60 (36:39)



zostava a body SR: Brodziansky 23, Jones 9, Abrhám a Juríček po 8, Krajčovič 0 (Körner 11, Ihring a Musil po 3, Baťka 2) - najviac bodov Cypru: Razis 12, Michail 11, Iliadis 10



TH: 15/10 – 13/6, fauly: 16 - 19, trojky: 9 - 10, rozhodovali: Zurapovič (BaH), Cali (Poľ.), Šarapa (Biel.), 1800 divákov

Bratislava 3. augusta (TASR) – Slovenskí basketbalisti vstúpili úspešne do záverečného kola predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. V sobotnom úvodnom vystúpení v F-skupine zvíťazili v Bratislave nad Cyprom 67:60. Ďalší zápas zverencov Žana Tabaka je na programe v sobotu 10. augusta o 18.00 h v Ploješti proti Rumunsku. Z tretieho kola predkvalifikácie postúpia ďalej iba víťazi skupín, na Slovákov by v nasledujúcich bojoch čakali Španielsko, Izrael a Poľsko.Slováci nemali najlepší vstup do stretnutia, Abrhám síce otvoril skóre, ale Cyprus kontroval siedmimi bodmi v sérii. Domáci basketbalisti odpovedali bodovým úsekom 8:0, čím si zobrali vedenie opäť na svoju stranu. V prvej štvrtine však bolo badať na oboch stranách nervozitu, ktorá vyplývala z dôležitosti duelu. Úvodná 10-minútovka vyznela lepšie pre zverencov Tabaka, vyhrali ju 19:13. V druhej štvrtine sa tímy vystriedali v bodových úsekoch, postupne začali mať navrch Slováci. V jednom momente dokonca viedli 36:25, lenže záverečná trojminútovka prvého polčasu patrila Cypru. Štrnástimi bodmi v sérii otočili vývoj na svoju stranu a do šatní išli za stavu 39:36 z pohľadu hostí.Slovensko vstúpilo do druhého polčasu s väčším nasadením, chcelo otočiť priebeh na svoju stranu. Obe mužstvá sa striedali v tesných vedeniach, diváci boli svedkami vyrovnanej bitky. O čosi lepšie na tom boli pred štvrtou štvrtinou domáci, keď viedli 54:53. V záverečnej 10-minútovke bolo zarobené na drámu, Slováci totiž opäť museli otáčať tesné manko. Koncovka priniesla boj o každú loptu, viac šťastia sa priklonilo na stranu SR. Körner s Brodzianskym v úplnom závere rozhodli o vydretom triumfe Slovákov.