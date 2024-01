Kapustová bronzová na domácich ME, vyhrala Kirkeeideová

vytrvalostné preteky na 15 km:



1. Maren Kirkeeideová (Nór.) 41:26,2 (0), 2. Alina Stremousová (Mold.) +46,5 s (0), 3. Ema KAPUSTOVÁ (SR) +59,1 (0), 4. Ida Lienová (Nór.) +2:03,4 (3), 5. marion Wiesensarterová (Nem.) +2:04,8 (1), 6. Annie Lindová (Švéd.) +2:10,4 (0), 7. Lidiia Zhurauskaiteová (Lit.) +2:11,5 (1), 8. Beatrice Trabucchiová (Tal.) +2:15,2 (1), 9. Oceane Michelonová (Fr.) +2:15,8 (2), 10. Stefanie Schererová (Nem.) +2:23,1 (1), ... 51. Zuzana REMEŇOVÁ +6:51,4 (5), 76. Mária REMEŇOVÁ +9:10,5 (7), 83. Júlia MACHYNIAKOVÁ (všetky SR) +9:53,7 (6)



Osrblie 24. januára (TASR) - Slovenská biatlonistka Ema Kapustová získala bronzovú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 km na majstrovstvách Európy v Osrblí. V stredu na domácej trati predviedla opäť čistú streľbu a do cieľa prišla so stratou 59,1 sekundy na víťazku Maren Kirkeeideovú z Nórska. Druhá skončila Alina Stremousová z Moldavska (+46,5 s).Dvadsaťjedenročná Slovenka potvrdila dobrú formu zo Svetového pohára a dosiahla jeden z najlepších výkonov medzi ženami. Opäť sa mohla oprieť o vynikajúcu streľbu, ktorá jej v uplynulých týždňoch priniesla bodované pozície v SP a podobne, ako v stíhačke Oberhofe, kde dosiahla svoje maximum 25. priečku, nespravila ani jedinú chybu. Darilo sa jej aj na trati a po všetkých položkách sa držala na popredných priečkach. Po prvej ležke bola siedma, po druhej položke sa posunula na tretie miesto, po tretej síce klesla o priečku nižšie, no zo záverečnej stojky vybehla ako priebežná líderka. V poslednom kole mierne spomalila a v cieli bola o trinásť sekúnd za vtedy vedúcou Alinou Stremousovou z Moldavska. Obe potom predbehla ešte ďalšiapretekárka Maren Kirkeeideová z Nórska, ktorá získala zlato s náskokom 46,5 sekundy. Okrem nich boli na strelnici stopercentné už iba ďalšie štyri pretekárky.povedal pre RTVS.Kapustová však už nebude štartovať v ďalších pretekoch na domácich ME. Spolu s trénerom Martinom Otčenášom sa zameriavajú na juniorské majstrovstvá Európy a sveta, ktoré sú na programe od 5. respektíve 21. februára.povedal jej tréner.povedal pre RTVS prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár.Ďalším Slovenkám sa už tak nedarilo. Zuzana Remeňová minula päť terčov a so stratou 6:51,4 minúty obsadila 51. miesto, jej sestra Mária skončila na 76. priečke (7, +9:10,5 min) a Júlia Machyniaková obsadila 83. pozíciu (6, +9:53,7 min).