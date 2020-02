Ivona Fialková v stíhačke na 6. mieste, zlato pre Wiererovú

Anterselva 16. februára (TASR) – Slovenská biatlonistka Ivona Fialková obsadila 6. miesto v nedeľných stíhacích pretekoch na MS. V talianskej Anterselve zaostala za domácou víťazkou Dorotheou Wiererovou o 35,7 sekundy. Paulína Fialková bola na 17. priečke (+1:32,2 min).



Striebro si vybojovala obhajkyňa titulu Denise Herrmannová z Nemecka s mankom 9,5 sekundy na víťazku. Medailu získala napriek trom trestným okruhom a potvrdila svoje skvelé bežecké kvality. Tretia bola Nórka Marte Olsbuová Röiselandová, ktorú obrali o tretie zlato na šampionáte tri chyby na strelnici.



Ivona Fialková dosiahla najlepšie umiestnenie na svetových šampionátoch, vlani v Östersunde bola v stíhacích pretekoch až 37. "Myslela som si, že budem úplne pokojná. Mala som 9. miesto, cieľ splnený, budem si to užívať, ale pred štartom som mala stres, teraz to už môžem povedať. Veľmi sa teším, na prvej streľbe fúkol vietor, cvakla som dva doľava a asi to bolo málo, potom som už správne zareagovala a zvyšok išiel do čierneho. Hlavne sa teším zo stojok, pretože celú moju kariéru som ich kazila a teraz mám 25 rokov a niečo sa zmenilo. Som šťastná a pozdravujem všetkých fanúšikov," povedala v cieli nadšená Ivona Fialková.



Lepšiu východiskovú pozíciu si v piatkovom šprinte vybojovala Ivona Fialková, ktorá v nedeľu odštartovala z 9. miesta, jej sestra Paulína vybehla šestnásta. Postupne však desaťsekundové manko zmazala a na prvú ležku prišli obe Slovenky súčasne na 12., respektíve 13. mieste. Prvá streľba však Ivone príliš nevyšla, keď musela na dva trestné okruhy, Paulína na jeden. Rovnako však pochodila aj priebežná líderka Röiselandová, ktorá prepustila prvé miesto Američanke Dunkleeovej, ktorá predviedla čistú streľbu. Paulína Fialková však dokázala nepresnosť vykompenzovať kvalitným behom a udržala sa na 14. pozícii, Ivona klesla na 30. miest.



Druhá ležka vyšla Slovenkám podstatne lepšie, ani jedna sa nepomýlila, Paulína sa vyšvihla na 8. miesto, Ivona bola 26. Do druhej polovice pretekov vstúpila na čele domáce Wiererová, no postupne stratila náskok a prepustila miesto opäť Röiselandovej. Paulína pokračovala v dobrom behu a po 5,7 km bola už siedma s mankom 51,4 sekundy. Prvá stojka jej však nevyšla, dvakrát netrafila a klesla na 21. miesto. V opačnej pozícii sa ocitla Ivona, ktorá zložila všetkých päť terčov a vyšvihla sa do najlepšej pätnástky. Výkon potvrdila aj na záverečnej návšteve strelnice, keď ani druhýkrát nezaváhala a do záverečnej časti pretekov vstúpila na 8. priečke s mankom necelej minúty na Wiererovú, ktorá využila dve zaváhanie Röiselandovej. Posledné kilometre Ivona zabrala a dokázala sa prebojovať na konečnú 6. priečku o 35,7 sekundy za víťazkou Wiererovou. Paulína na záverečnej položke pridala štvrtý trestný okruh a napokon dobehla na 17. pozícii so stratou 1,32,2 sekundy na Wiererovú.