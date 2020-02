Biatlon-MS: J. T. Bö vyhral hromadné preteky, Otčenáš na 30. mieste

preteky s hromadným štartom mužov na 15 km:



1. Johannes Thingnes Bö 38:09,5 min (0),

2. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +42,0 (3),

3. Emilien Jacquelin (Fr.) +55,0 (2),

4. Tarjei Bö (Nór.) +55,6 (2),

5. Simon Desthieux (Fr.) +1:03,7 (1),

6. Felix Leitner (Rak.) +1:06,7 (3),

7. Martin Fourcade (Fr.) +1:13,1 (3),

8. Johannes Dale (Nór.) +1:17,1 (3),

9. Julian Eberhard (Rak.) 1:19,6 (4),

10. Johannes Kühn (Nem.) +1:25,2 (4), ... 30. Martin OTČENÁŠ (SR) +5:49,7 (4)



celkové poradie SP (po 17 z 24):



1. M. Fourcade 788 b,

2. Fillon Maillet 712,

3. J. T. Bö 690,

4. T. Bö 623,

5. Desthieux 576,

6. Alexander Loginov (Rus.) 570, ... 57. OTČENÁŠ 47



poradie SP v pretekoch s hromadným štartom:



1. Fillon Maillet 182,

2. M. Fourcade 176,

3. J. T. Bö 168,

4. Dale 151,

5. Desthieux 143,

6. Arnd Peiffer (Nem.) 138, ... 44. OTČENÁŠ 2

Anterselva 23. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval v hromadných pretekoch mužov na majstrovstvách sveta v talianskej Anterselve. V nedeľu preťal cieľ v čase 38:09,5 min a pred druhým Quentinom Fillonom Mailletom z Francúzska mal náskok 42 sekúnd. Slovenský reprezentant Martin Otčenáš obsadil poslednú 30. priečku.Pre dvadsaťšesťročného Nóra to bolo tretie zlato z Anterselvy, no prvé z individuálnej disciplíny. Doteraz sa tešil z triumfu v mix štafete a mixe dvojíc, okrem toho má na konte aj tri striebra zo štafety mužov, stíhačky a vytrvalostných pretekov.Tridsiatka biatlonistov uzavrela svetový šampionát v daždivom počasí a s miernym vetrom na strelnici. Prvú ležku zvládlo bez chyby až 14 pretekárov, pričom medzi nimi bol aj najväčší favorit Johannes Thingnes Bö. Po druhej položke boli "čistí" už len štyria, okrem J. T. Böa aj jeho brat Tarjei, ďalší Nór Johannes Dale a Francúz Simon Desthieux. Jeho krajan Martin Fourcade spravil na oboch položkách po jednej chybe a figuroval na 13. mieste. Otčenáš bol rovnako s dvomi chybami priebežne 28.Po prvej stojke zostali bez chyby len J. T. Bö a Desthieux, no medzi nich sa zaradil ešte Quentin Fillon Maillet s dvomi nesklopenými terčmi. Na prvých siedmich priečkach figurovali iba Nóri a Francúzi. J. T. Bö nakoniec sklopil všetkých 20 terčov a do cieľa si prišiel pre zlato. Striebro získal Fillon Maillet a v závere sa o bronz pobili Emilien Jacquelin s T. Böom, pričom sa z cenného kovu tešil Francúz. Otčenáš minul po jednom terči na každej streleckej položke a nakoniec obsadil posledné 30. miesto.