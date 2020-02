Biatlon-MS:P. Fialková skončila v Anterselve 15., triumf Röiselandovej

Slovenská biatlonistka Ivona Fialková pred pretekmi s hromadným štartom žien na 12,5 km na majstrovstvách sveta v biatlone v talianskej Anterselve 23. februára 2020. Foto: TASR/AP

Nórska biatlonistka Marte Olsbu Röiselandová sa teší v cieli z víťazstva v pretekoch s hromadným štartom žien na 12,5 km na majstrovstvách sveta v biatlone v talianskej Anterselve 23. februára 2020. Foto: TASR/AP

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková pred pretekmi s hromadným štartom žien na 12,5 km na majstrovstvách sveta v biatlone v talianskej Anterselve 23. februára 2020. Foto: TASR/AP

Anterselva 23. februára (TASR) - Nórska biatlonistka Marte Olsbu Röiselandová triumfovala v hromadných pretekoch žien na majstrovstvách sveta v talianskej Anterselve a získala už piate zlato na šampionáte. V nedeľu preťala cieľ v čase 39:14,0 min a pred domácou Dorotheou Wiererovou mala náskok 20,7 sekúnd. Slovenská reprezentantka Paulína Fialková obsadila 15. miesto a bol to pre ňu najlepší výsledok na šampionáte. Jej mladšia sestra Ivona finišovala na 25. pozícii.Dvadsaťdeväťročná Röiselandová sa tak stala najúspešnejšou pretekárkou majstrovstiev. Okrem "massu" vyhrala aj šprint a ďalšie tri zlaté medaily si pripísala v tímových súťažiach - mix štafete, ženskej štafete a mixe dvojíc. Okrem toho získala aj bronz v stíhačke a vytrvalostných pretekoch. Wiererová dosiahla na domácom šampionáte zlato v stíhačke a vytrvalostných pretekoch a striebro v hromadných pretekoch a mix štafete.Záverečné preteky žien odštartovali najlepšie Francúzka Julia Simonová, Rakúšanka Katharina Innerhoferová a Češka Markéta Davidová, ktoré sa po úvodnej ležke zoradili na prvých troch miestach. Na prvej položke urobili slovenské sestry Paulína a Ivona Fialkové po jednej chybe a zaradili sa na 23. a 24. priečke. Po druhej ležke viedla Innerhoferová pred Simonovou, na tretie miesto poskočila Poľka Monika Hojniszová-Staregová, naopak Davidová sa s dvomi chybami prepadla dozadu. Dopredu sa posunuli Wiererová so Švédkou Hannou Öbergovou. Paulína Fialková strieľala bez chyby a posunula sa na 19. miesto. Ivona spravila jednu a držala 24. pozíciu. Röiselandová spravila na oboch ležkách po jednej chybe a bolo 22.Po prvej stojke však poskočila výrazne dopredu a po čistej položke bola deviata. Na čele išla čistá Simonová s tesným odstupom pred Öbergovou a Wiererovou. Paulína Fialková sa posunula na 13. miesto, Ivona bola 21. O všetkom sa tak rozhodovalo na záverečnej položke. Wiererová síce spravila dve chyby, no Simonová s Öbergovou až dve a tak išla domáca favoritka do čela. Výborne však zastrieľala Röiselandová, ktorá sa tak prebojovala už na druhú priečku a zo strelnice vyrazila s mankom 14,4 s na líderku. Nórka predviedla v záverečnom kole výbornú stíhaciu jazdu, stratu zmazala ako nič a do cieľa prišla s náskokom 20,7 sekundy pred Taliankou. Tej v závere už došli sily a boj o titul vzdala.Paulína Fialková mala s jedinou chybou najlepšiu streľbu zo všetkých 30 štartujúcich, ale nakoniec to stačilo len na 15. miesto. V cieli mala stratu 1:35,9 min na Röiselandovú, ale bolo to jej najlepšie umiestnenie na MS v Anterselve. V šprinte bola 16., v stíhačke 17. a vo vytrvalostných pretekoch obsadila 24. miesto. Ivona Fialková spravila na záverečnej položke až štyri chyby a do cieľa prišla na 25. mieste s mankom 3:40,0 min. Na šampionát však bude mať dobré spomienky, keďže deviatym miestom v šprinte vyrovnala svoj dovtedy najlepší výsledok a šiestou priečkou v stíhačke ho ešte vylepšila.