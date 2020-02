V mixe dvojíc na biatlonových MS triumf Nórov, Slováci nedokončili

Anterselva 20. februára (TASR) - Majstrami sveta v mixe dvojíc sa na svetovom šampionáte v biatlone v talianskej Anterselve stali Nóri Marte Olsbu Röiselandová a Johannes Thingnes Bö. Slovensko v zložení Veronika Machyniaková a Tomáš Hasilla stiahli z trate na treťom úseku.



Favorizovaní Nóri použili dokopy šesť náhradných nábojov a v cieli mali čas 34:19,9 min. Striebro si vybojovali Nemci (0+5) Franziska Preussová s Erikom Lesserom, ktorý finišoval so stratou 17,6 sekúnd na Böa. Bronz získali vďaka výbornej druhej polovici pretekov Francúzi Anais Bescondová a Emilien Jacquelin so stratou 29,8 sekundy (0+4).



Pre Nórov to bolo už tretie zlato a celkovo siedma medaila z prebiehajúcich MS. V ich úvode vyhrali klasickú mix štafetu, Röiselandová pridala zlato v šprinte a dva bronzy v stíhačke a vytrvalostných pretekoch, Bö má na konte okrem titulov z mixov aj dve striebra zo stíhačky a vytrvalostných pretekoch.



Ako prvé vyštartovali na trať ženy a po druhej položke sa usadili na čele tradičné biatlonové veľmoci. Ako prvá odovzdala štafetu Marte Olsbu Röiselandová svojmu partnerovi Johannesovi Thingnesovi Böovi, za Nórmi figurovali Švajčiari, Švédi a Francúzi. Machyniaková na svojich úvodných položkách dvakrát dobíjala a zaradila sa na 26. miesto so stratou 1:37 min. Bö potom musel na stojke až trikrát dobíjať a tak sa na čelo dostal Švajčiar Benjamin Weger a za ním išiel Nemec Erik Lesser, Nór však zaostával len o necelých sedem sekúnd. Hasilla na ležke dvakrát dobíjal, stojku zvládol bez chyby a držal sa na 26. priečke. Jeho strata však narástla nad dve minúty.



Po druhej výmene boli na čele opäť Nóri, v tesnom závese sa držali Švajčiari, Švédi, Nemci a aj domáci Taliani. Dorothea Wiererová však nezvládla svoju druhú stojku, musela ísť na trestné kolo a tak vypadla z boja o medaily. Doň sa dostali Francúzi Anais Bescondová a Emilien Jacquelin. Machyniaková na oboch položkách raz dobíjala, ale jej strata narástla nad tri minúty, najlepší ju predbehli o okolo a tak ju z trate stiahli.



V záverečnom úseku si Bö postrážil prvé miesto a do cieľa prišiel s náskokom 17,6 sekundy pred Nemcom Lesserom. Po výbornom finiši sa dostal na tretie miesto Jacquelin a pre Francúzsko vybojoval bronz. Štvrtí skončili Švédi a na piatom mieste sa umiestnili Švajčiari.