Nóri získali zlato v mix štafetách, Slovákov stiahli z trate

Výsledky súťaže mix štafiet:



1. Nórsko (Marte Olsbuová Roeiselandová, Tiril Eckhoffová, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö) 1:02:27,7 (0+7)

2. Taliansko (Lisa Vitozziová, Dorota Wiererová, Lukas Hofer, Dominik Windisch) +15,6 (0+6)

3. Česko (Eva Kristejn-Puskarčiková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec, Michal Krčmář) +30,8 (0+2)

4. Nemecko +48,2 (1+11)

5. Ukrajina +56,1 (1+7)

6. Rusko +59,4 (0+8)

7. Francúzsko +1:08,6 (1+9)

8. Rakúsko +1:39,2 (1+7)

9. Fínsko +1:39,5 (0+10)

10. Švajčiarsko +1:50,5 (2+14), ... 18. SLOVENSKO (0+2) +1 kolo



Anterselva 13. februára (TASR) - Nórski biatlonisti Marte Olsbuová Roeiselandová, Tiril Eckhoffová, Tarjei Bö a Johannes Thingnes Bö na MS v Anterselve obhájili zlaté medaily v súťaži mix štafiet. V úvodnej disciplíne šampionátu triumfovali s náskokom 15,6 s pred domácim Talianskom, bronz získali Česi (+30,8). Slovenskú štafetu v zložení Terézia Poliaková, Veronika Machyniaková, Martin Otčenáš, Michal Šíma na konci tretieho úseku stiahli z trate, keď ju súperi predstihli o kolo.Slováci nastúpili na preteky bez sestier Paulíny a Ivony Fialkových, ktoré sa šetria na piatkový šprint. Poliaková mala čistú streľbu, musela iba raz dobíjať pri ležke a Machyniakovej odovzdávala na 22. priečke s vyše dvojminútovou stratou na vedúce Nórsko. Šance na medailové umiestnenie pochovala francúzska mix štafeta, Julia Simonová totiž musela bežať trestný okruh a až päťkrát dobíjať.Machyniaková na strelnici nadviazala na Poliakovú, jediný rezervný náboj potrebovala na stojke, no bežecky zaostala. Otčenáš prebral štafetu na 23. priečke s mankom 3:53,7 na Nórsko. Favorizovaní severania si vďaka Eckhoffovej vytvorili 11,6 s náskok pred kvartetom Česka, v tesnom závese boli Taliani. Po treťom úseku sa náskok Nórov scvrkol na tri desatiny, Tarjei Bö totiž musel päťkrát dobíjať. Česi boli vďaka Ondřejovi Moravcovi tretí za Talianmi. Otčenáš síce strieľal bezchybne, no pred odovzdávkou ho lídri predstihli o kolo a tak slovenskú štafetu, ktorá v tom čase figurovala na 18. priečke, stiahli z trate. O titule definitívne rozhodla posledná stojka. Johannes Thingnes Bö strieľal rýchlejšie ako Talian David Windisch a v bežeckom finiši ešte zvýšil náskok.povedala pre TASR Poliaková.Najmladšia členka kvarteta Veronika Machyniaková si svoj debut na majstrovstvách sveta predstavovala inak, no potešila ju aspoň streľba.Otčenáš vyrazil na trať s mankom 3:53,7 min na 23. mieste, posunul sa o päť dopredu, ale Michala Šimu už na trať nedostal.povedal po pretekoch./vyslaný redaktor ny/