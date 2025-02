Braisazová-Bouchetová získala zlato na MS, Bátovská-Fialková 22.

MS v Lenzerheide - šprint žien na 7,5 km:



1. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) 22:08,7 min (1 trestný okruh), 2. Franziska Preussová (Nem.) +9,8 s (1), 3. Suvi Minkkinenová (Fín.) +10,0 (0), 4. Lena Häckiová-Grossová (Švaj.) +11,4 (0), 5. Michela Carrarová (Tal.) +24,4 (1), 6. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +30,9 (2), 7. Julia Simonová (Fr.) +34,5 (2), 8. Maya Cloetensová (Belg.) +50,4 (0), 9. Ella Halvarssonová +52,2 (2), 10. Elvira Öbergová (obe Švéd.) +53,4 (2), ... 22. Paulína BÁTOVSKÁ-FIALKOVÁ +1:12,6 (2), 33. Anastasia KUZMINOVÁ +1:50,3 (3), 78. Zuzana REMEŇOVÁ (všetky SR) +3:50,9 (3)

Lenzerheide 14. februára (TASR) - Francúzka biatlonistka Justine Braisazová-Bouchetová triumfovala v piatkovom šprinte na 7,5 km na majstrovstvách sveta. Vo švajčiarskom Lenzerheide minula jeden terč a v cieli mala čas 22:08,7 minúty. Druhá skončila Franziska Preussová z Nemecka s rovnakou streleckou bilanciou a mankom 9,8 sekundy a bronz si prekvapujúco vybojovala Suvi Minkkinenová z Fínska. Z trojice slovenských reprezentantiek bola najlepšia na 22. mieste Paulína Bátovská-Fialková.Dvadsaťosemročná Francúzka potvrdila, že Lenzerheide jej sedí. V novom švajčiarskom stredisku sa konalo doteraz len jedno kolo Svetového pohára a Braisazová-Bouchetová v ňom vtedy vyhrala všetky tri individuálne disciplíny. V piatok si vylepšila vlaňajšie striebro v šprinte z Nového Města na Moravě, kde získala dokopy päť medailí (3-1-1). Na MS ich nazbierala celkovo už desať, z toho štyri zlaté. V prebiehajúcej sezóne sa jej príliš nedarilo a dosiahla len jedno víťazstvo v SP v domácom Annecy. Teraz si to vynahradila." povedala víťazka.Prvé individuálne preteky na šampionáte sa išli v teplote -5 stupňov, pričom sa menili smer i rýchlosť vetra a snežilo. To sťažilo situáciu na strelnici, kde už v ležke dosť pretekárok chybovalo. Z úvodnej 20-tky zostalo "čistých" iba sedem biatlonistiek. Po polovici štartového poľa viedla po ležke Nemka Franziska Preussová, ktorá mala náskok až 15 sekúnd pred druhou Taliankou Dorotheou Wiererovou. Obhajkyňa titulu Julie Simonová, vicemajsterka Braisazová-Bouchetová i vlani bronzová Lou Jeanmonnotová z Francúzka minuli na ležke zhodne jeden terč. V úvode išli dobre všetky štyri Švédky, ktoré na ležke nechybovali, no na stojke im zostali zhodne dva terče. Simonová, Jeanmonnotová a všetky Nórky taktiež chybovali a vypadli z boja o medaily. V ňom naopak bola prekvapujúco Minkkinenová. Fínska pretekárka, ktorá bola v kariére doteraz len raz na pódiu SP, totiž trafila všetkých desať terčov a po polovici štartového poľa v cieli sa držala na čele. Zdolala ju až Preussová, ktorá na stojke síce raz minula, no finišovala o dve desatiny sekundy pred ňou. To však ešte bola na trati Braisazová-Bouchetová, ktorá predviedla na stojke rýchlu a presnú streľbu a do posledného kola vletela s minimálnou stratou na Nemku. Na predposlednom medzičase mala k dobru takmer osem sekúnd a bolo jasné, že si ide po zlato. V cieli nakoniec vyhrala o 9,8 sekundy.Prekazila tak domáce oslavy. Švajčiarka Lena Häckiová-Grossová totiž dovtedy figurovala na treťom mieste o 1,4 sekundy za Minkkinenovou.Prvá z trojice Sloveniek na štarte Zuazana Remeňová si odpálila lepšie umiestnenie dvoma nesklopenými terčmi, navyše na stojke pridala ďalší. Anastasia Kuzminová prišla na prvú položku s priebežne tretím najlepším časom prvého kola, strieľala rýchlo, no ušla jej posledná rana a tak musel na trestné. 150 m navyše si po ležke musela odkrútiť aj Bátovská-Fialková. Kuzminová išla rýchlo aj v druhom kole, no na stojke sa nepopasovala s veternými podmienkami a s dvoma trestnými kolami sa prepadla. Bátovská-Fialková si dobrý bežecký výkon pokazila taktiež jedným nesklopeným terčom a dokopy s dvoma chybami nemohla pomýšľať na najlepšiu desiatku, od ktorej ju delilo necelých 20 sekúnd. Nakoniec obsadila 22. miesto s mankom 1:12,6 min na víťazku. Kuzminová skončila na 33. pozícii (+1:50,3) a Remeňová až na 78. pozícii (+3:50,9). Bátovská-Fialková i Kuzminová sa predstavia v nedeľňajšej stíhačke.," povedala pre RTVS Šport Kuzminová. "Od začiatku som bola nastavená tak, že sa bude veľa chybovať. Myslím si, že po jednej chybe na ležke i na stojke nebol na dnešok zlý výkon. Bohužiaľ, lyže mi nešli od začiatku do konca, tým pádom v poslednom kole už ani moje nohy. Už som s tým nevládal bojovať a to ma veľmi mrzí. Boli to divoké podmienky," uviedla Bátovská-Fialková.