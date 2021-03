J.T. Bö získal veľký glóbus, záverečné preteky SP pre Desthieuxa

biatlon - 10. kolo, finále SP

hromadné preteky mužov na 15 km:



1. Simon Desthieux (Fr.) 35:43,7 (2 tr. okruhy) min,

2. Eduard Latypov (Rus.) +8,9 s (2),

3. Johannes Thingnes Bö +17,5 (3),

4. Vetle Sjastad Christiansen (obaja Nór.) +32,2 (3),

5. Benedikt Doll (Nem.) +36,9 (4),

6. Tarjei Bö (Nór.) +38,2 (4),

7. Jakov Fak (Slovin.) +44,3 (2),

8. Sturla Holm Lägreid +48,4 (4),

9. Johannes Dale (obaja Nór.) +54,3 (4),

10. Scott Gow (Kan.) +56,6 (2)



Konečné poradie SP (po 26 súťažiach):



1. J. T. Bö 1052 b.,

2. Lägreid 1039,

3. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 930,

4. T. Bö 893,

5. Dale 843,

6. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 817, ..., 66. Michal ŠIMA 28, 101. Šimon BARTKO (obaja SR) 1



Konečné poradie v mass pretekoch (5):



1. T. Bö 184 b.,

2. J. T. Bö 180,

3. Fillon Maillet 165,

4. Lägreid 161,

5. Arnd Peiffer (Nem.) 159,

6. Jakov Fak (Slovin.) 149, ..., 47. ŠIMA 8

Östersund 21. marca (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö sa tretíkrát za sebou stal celkovým víťazom Svetového pohára. K zisku veľkého krištáľového glóbusu mu stačilo aj tretie miesto v záverečnej súťaži sezóny vo švédskom Östersunde. V nedeľných hromadných pretekoch mužov na 15 km zaostal s tromi chybami na strelnici za víťazným Francúzom Simonom Desthieuxom o 17,5 sekundy, druhý skončil Rus Eduard Latypov (+8,9). J. T. Bö si udržal rozhodujúci náskok pred krajanom Sturlom Holmom Laegreidom, ktorý finišoval až na ôsmom mieste (+48,4). Malý glóbus za mass preteky vybojoval jeho brat Tarjei Bö.J. T. Bö korunoval úspešnú sezónu, počas ktorej vyhral štyri individuálne preteky SP. Dvadsaťdeväťročný Desthieux slávil druhé víťazstvo v kariére. Laegreid vo svojej prvej sezóne medzi mužmi získal sedem prvenstiev v pretekoch SP a štyri tituly na MS, no veľký glóbus mu unikol o 13 bodov. Pripísal si celkovo 1039 bodov, J. T. Bö ich nazbieral 1052. Celkové tretie miesto obsadil Francúz Quentin Fillon Maillet. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Michal Šima skončil v konečnej klasifikácii na 66. mieste so ziskom 28 bodov, Šimon Bartko sa umiestnil s jedným bodom na 101. priečke.Program záverečného kola SP poznačilo počasie, pre silný vietor sa mužské preteky presunuli v nedeľu z 15.30 na 17.15 h. Vietor však na strelnici neustál a ovplyvnil súťaž, aj keď nie až tak výrazne ako tú ženskú. Pozornosť sa sústredila na súboj dvoch Nórov o veľký glóbus, J. T. Bö viedol celkové poradie o štyri body pred krajanom a víťazom sobotných stíhacích pretekov Laegreidom. Ten začal vzájomný duel lepšie, na prvej streľbe vyčistil všetky terče, kým Bö urobil jednu chybu. Na čelo sa dostal vďaka rýchlej a čistej streľbe Vetle Sjastad Christiansen, druhý bol Desthieux, Laegreid sa držal na tretej priečke. J. T. Bö bol trinásty.Po druhej ležke sa dostal vďaka čistej streľbe na čelo Latypov, ktorý viedol o vyše 10 sekúnd pred Švajčiarom Benjaminom Wegerom. Laegreid raz minul a klesol na ôsmu pozíciu, J. T. Bö po ďalšom trestnom okruhu spadol až na 16. priečku. Situácia sa začala meniť na prvej stojke. Latypov zlyhal pri treťom a štvrtom výstrele a zamieril do dvoch trestných kôl. Zato J. T. Bö sklopil všetky terče a poskočil na štvrtú priečku, kým Laegreid urobil jednu chybu a zaradil sa za konkurenta na piate miesto. Na čelo sa vyhupol Francúz Antonin Guigonnat. J. T. Bö mal v tej chvíli na Laegreida 15-sekundový náskok.V záverečnej streľbe raz minul, kým Laegreid v stoji urobil až dve chyby a klesol na ôsme miesto. J. T. Bö tak zvládol veľkú bitku nervov a udržal si na trati rozhodujúci náskok. Vedenie opätovne prevzal Latypov, ktorý viedol o šesť sekúnd pred Desthieuxom, Francúz však mal rýchlejšie nohy a 1,5 km pred cieľom Rusa predbehol. J. T. Bö, vedomý si svojej pozície, sa už nikam nehnal a kontroloval si situáciu. Desthieux napokon ešte zvýšil náskok a triumfoval o takmer deväť sekúnd pred Latypovom, najväčšiu radosť v cieli mal však J. T. Bö.