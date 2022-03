P. Fialková skončila v stíhačke tretia, veľký glóbus pre Röiselandovú

Holmenkollen 19. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Fialková obsadila v stíhacích pretekoch Svetového pohára v nórskom Holmenkollene 3. miesto, keď trafila všetkých 20 terčov. V predposlednej súťaži v ročníku si tak pripísala najlepší výsledok v sezóne. Zvíťazila domáca Nórka Tiril Eckhoffová.



Druhú priečku obsadila s mankom 24,9 s Nórka Marte Olsbuová Röiselandová v žlto-červenom drese najlepšej pretekárky celkového poradia i disciplíny a definitívne si zabezpečila veľký glóbus. Obe najlepšie pretekárky sa na strelnici pomýlili dvakrát.



Paulína Fialková vyrazila na trať z ôsmej pozície po šprinte. Pred záverečnou streľbou bola ešte na 4. priečke, no po nule predstihla Francúzku Anais Chevalierovú-Bouchetovú a v cieľovej rovinke si postrážila deviate pódiové umiestnenie v kariére. Jej výsledne manko bolo +54,0. Jej sestra Ivona taktiež zapísala najlepší výsledok sezóny. Netrafila dva terče na záverečnej položke, no posunula sa z 25. miesta na štarte na 13. s odstupom +2:06,1.



Eckhoffová si pripísala tretie prvenstvo v sezóne, keď zopakovala triumf z piatkového šprintu. V priebehu pretekov síce klesla za Röiselandovú, no po záverečnej položke v stoji sa opäť vrátila na vedúcu pozíciu.