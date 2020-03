Biatlon: V Novom Meste bez divákov pre obavy zo šírenia koronavírusu

Praha 2. februára (TASR) - Svetový pohár v biatlone v Novom Meste na Morave sa bude od 5. do 8. marca konať bez divákov. V pondelok o tom rozhodla Bezpečnostná rada štátu v Českej republike. V ČR sa v nedeľu objavili prvé tri prípady nákazy novým koronavírusom, organizátori preto prijali preventívne opatrenia.



Organizátori prídu pre toto rozhodnutie o nemalý zisk, zatiaľ sa totiž predali vstupenky za 22 miliónov českých korún. Do dejiska pretekov malo prísť zhruba 30-tisíc fanúšikov. "Z môjho pohľadu je to rozhodnutie Bezpečnostnej rady štátu a organizátori sa s tým budú musieť vyrovnať. Vzhľadom k tomu, koľko ľudí na túto akciu malo prísť, je to preventívne opatrenie a ja som žiadnu inú alternatívu nevidel," citoval portál idnes.cz ministra vnútra Jana Hamáčka.