Biatlon-SP: Veľký glóbus pre Wiererovú, Fialková celkovo trinásta

výsledky stíhacích pretekov žien na 10 km:

1. Julia Simonová (Fr.) 30:43,5 m,

2. Selina Gasparinová (Švaj.) +17,3,

3. Laura Vitozziová (Tal.) +20,9,

4. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.),

5. Monika Hojniszová-Staregová (Poľ.) +53,0,

6. Mona Brorssonová +52,4,

7. Johanna Skottheimová (obe Švéd.) +54,0,

8. Markéta Davidová (ČR) +1:05,3 m,

9. Franziska Preussová (Nem.) +1:10,05,

10. Tiril Eckhoffová (Nór.) +1:11,4



celkové poradie SP:

1. Wiererová 793 b,

2. Eckhoffová 786,

3. Denise Hermannová (Nem.) 745,

4. Hanna Öbergová (Švéd.) 741,

5. Marte Olsbu Röiselandová (Nór.) 597,

6. Preussová 573 ... 13. Paulína FIALKOVÁ 489, 44. Ivona FIALKOVÁ (obe SR) 128

Kontiolahti 14. marca (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová zvíťazila v záverečných pretekoch Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. V stíhacích pretekoch na 10 km dobehla do cieľa v čase 30:43,5 min pred druhou Selinou Gasparinovou zo Švajčiarska (+17,3) a Laurou Vitozziovou z Talianska (+20,9). Celkovou víťazkou SP sa stala Dorothea Wiererová z Talianska, slovenská reprezentantka Paulína Fialková obsadila so ziskom 489 bodov 13. miesto.Preteky, v ktorých neštartovali slovenské reprezentantky, sa dobre vyvíjali pre Nórku Tiril Eckhoffovú. Po dvoch streľbách mala tri minuté terče, ale na prvej stojke nezaváhala a išla si pre triumf v pretekoch i vo Svetovom pohári. Posledná streľba jej však vôbec nevyšla a po troch chybách sa prepadla až na 10. miesto tesne pred Wiererovú. Talianskej reprezentantke to stačilo k tomu, aby získala po druhý raz v kariére veľký glóbus. Vlani sa Wiererová tešila z celkového triumfu po prvý raz v kariére.