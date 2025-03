ISTÁ MEDAILA: Jedináková postúpila do semifinále

Niš 13. marca (TASR) - Slovenská boxerka Miroslava Jedináková postúpila na MS v srbskom Niši do semifinále kategórie do 60 kg a má istú minimálne bronzovú medailu. Vo štvrťfinále zdolala druhú nasadenú Turkyňu Gizer Ozerovú 4:1 na body. Tamara Kubalová prehrala vo štvrťfinále kategórie do 66 kg s favorizovanou Busenas Surmeneliovou z Turecka na body.



Jedináková dosiahla v Niši životný úspech. Ozerová je bronzová medailistka z európskych hier a štartovala aj na OH 2024 v Paríži. Favoritke vzdorovala aj Kubalová, ktorá olympijskú šampiónku a viacnásobnú majsterku sveta dlho trápila. Rozhodcovia však napokon prisúdili víťazstvo Surmeneliovej. Kubalová obsadila na svetovom šampionáte konečné piate miesto.