Chris Froome opúšťa Ineos, bude jazdiť za Start-Up Nation

Londýn 9. júla (TASR) – Štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome podpísal viacročnú zmluvu s izraelským tímom Start-Up Nation. O novom pôsobisku britského cyklistu informoval vo štvrtok portál cyclingnews.com.



Froome po sezóne opustí tím Ineos, v ktorom pôsobil desať rokov. Do roku 2019 sponzorovala britský tím telekomunikačná spoločnosť Sky, v jeho drese získal 35-ročný cyklista najväčšie úspechy. Froome počas leta rokoval o novom pôsobisku s niekoľkými tímami, okrem izraelského mali o jeho služby záujem aj v tíme Bahrajn McLaren.



Froome sa tento rok bude snažiť získať piaty triumf na Tour de France, v tíme Ineos sú však spolu s ním aj víťazi uplynulých dvoch ročníkov Egan Bernal a Geraint Thomas.



„Bolo to fenomenálne desaťročie s tímom, dosiahli sme množstvo úspechov a ja si vážim každú jednu spomienku. Teším sa na nové vzrušujúce výzvy, dostávam do ďalšej fázy svojej kariéry. Medzitým sa zameriam na boj o piate víťazstvo na Tour de France s tímom INEOS," uviedol Froome vo vyhlásení.