Campenaerts víťazom 15. etapy Giro d´ Italia, Sagan udržal dres

Gorizia 23. mája (TASR) - Belgický cyklista Victor Campenaerts sa stal víťazom 15. etapy Giro d´ Italia. Na 149 km dlhej trati z Grada do Gorizie v záverečnom špurte predstihol Holanďana Oscara Riesebeeka. Tretí skončil Belgičan Quinten Hermans.



Slovák Peter Sagan nebojoval o popredné priečky, udržal si však cyklámenový dres pre lídra bodovacej súťaže. Do etapy nenastúpil druhý muž priebežnej klasifikácie Talian Giacomo Nizzolo, ktorý sa podľa vlastných slov necítil v takej forme, aby zvládol všetky náročné kopce. Na druhú priečku v bodovacej súťaži sa tak posunul Nizzolov krajan Davide Cimolai, na Sagana stráca 22 bodov. Ružový dres pre lídra celkového poradia si udržal Kolumbijčan Egan Bernal.



Už päť kilometrov po štarte 15. etapy situovanej v taliansko-slovinskom pohraničí prišlo k hromadnému pádu. Na zemi sa ocitol aj šiesty muž celkového poradia Nemec Emanuel Buchmann. Saganov spolujazde z Bory-hansgrohe utrpel zranenia tváre a napriek ošetreniu musel odstúpiť z pretekov. Pokračovať nemohli ani Portugalčan Ruben Guerreiro, Holanďan Jos van Emden a Natnael Berhane z Eritrey.



Organizátori etapu zastavili, neutralizovali a na méte 142 km nasledoval reštart, po ktorom sa na čele vytvorila 15-členná skupina. Vďaka vzornej spolupráci si postupne vytvorila vyše jedenásťminútový náskok a bolo jasné, že niekto z úniku získa etapový vavrín. Po príchode na slovinské územie cyklisti trikrát absolvovali stúpanie na Gornje Cerovo so sklonom 8,5 %. Dve z troch horských prémií vyhral Belgičan Dries De Bondt a do vrchárskej súťaže si pripísal šesť bodov. Dvadsať kilometrov pred cieľom sa z vedúcej skupinky odtrhlo trio Victor Campenaerts (Belg.), Albert Torres (Šp.), Oscar Riesebeek (Hol.). Záver etapy sprevádzala prietrž mračien. Torres na mokrej vozovke nedokázal udržať kontakt s Campenaertsom a Riesebeekom, ktorí si to rozdali o etapové víťazstvo. Vo finiši sa presadil Belgičan a slávil prvý triumf na podujatí Grand Tour.