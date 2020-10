GIRO D'ITALIA: Majster sveta Ganna vyhral časovku a má ružový dres

výsledky 1. etapy (Monreale - Palermo, časovka na 15,1 km):



1. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) 15:24 min,

2. Joao Almeida (Port./Deceuninck-Quickstep) +22 s,

3. Mikkel Bjerg (Dán./SAE Team Emirates) rovnaký čas,

4. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos Grenadiers) +23,

5. Tobias Foss (Nór./Jumbo-Visma) +31,

6. Josef Černý (ČR/CCC) +36,

7. Matteo Sobrero (Tal./NTT) +40,

8. Lawson Craddock (USA/EF Pro Cycling) +41,

9. Miles Scotson (Aus./Groupama-FDJ) +42,

10. Matthias Brändle (Rak./Israel Start-Up Nation) rovnaký čas, ...

106. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +1:50

Palermo 3. októbra (TASR) – Domáci cyklista Filippo Ganna triumfoval v úvodnej etape 103. ročníka Giro d'Italia a obliekol si ružový dres pre celkového lídra. Slovák Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe obsadil pri svojej premiére na Gire v individuálnej časovke na 15,1 km 106. miesto (+1:50 min).Čerstvý majster sveta z Imoly predviedol výborný výkon a prišiel si po ďalší veľký úspech v kariére, keď vyhral hneď pri svojej premiére na jednej z troch Grand Tours. Zároveň sa prezliekol z dúhového dresu pre svetového šampióna do ružového pre lídra Gira.povedal v televíznom rozhovore dvadsaťštyriročný Talian.Peter Sagan si takmer obliekol modrý dres pre najlepšieho vrchára, no nakoniec mu ušiel o jedinú sekundu. Na úvodnom meranom úseku do kopca ho zdolali len Nemec Rick Zabel z Israel Start-Up Nation (1:35 min).Organizátori pripravili na úvod technickú trať, na ktorej sa bojovalo o etapové víťazstvo, ružový dres ale aj o modrý dres vrchárskej súťaže. Ten udelili najrýchlejšiemu pretekárovi na úvodnom úseku, ktorý išiel do kopca ku Monrealskej katedrále.Potom nasledoval dlhý technický zjazd s viacerými nebezpečnými zákrutami a posledných šesť kilometrov sa išlo po rovine až do cieľa. Cyklistom však narobil veľké problémy vietor, ktorý fúkal njamä v prvej polovici pretekov, a aj nekvalitný asfalt na niektorých miestach.Favoriti na etapový triumf boli rozhodení po celom štartovom poli. Hneď ako prvý odštartoval šesťnásobný majster Británie v tejto disciplíne Alex Dowsett (Israel Start-Up) a zo štvrtého miesta ďalší ašpirant na triumf Victor Campenaerts (NTT).Obaja však mali smolu, Dowsett takmer narazil a neskôr mal technické problémy, Campenaerts skončil na zemi a po príchode do cieľa bol veľmi roztrpčený.Peter Sagan vyštartoval z 22. miesta, jeho prvý medzičas na kopci bol dlho najlepší, naplno išiel aj v zjazde, no silný vietor ho v niektorých miestach posúval zo strany na stranu a tak k záveru už neriskoval. Do cieľa prišiel bez problémov s časom 17:14min..Ešte pred ním stanovil najlepší čas Portugalčan Joao Almeida (Deceuninck-Quickstep), ktorý sa výborne vyrovnal s náročnými podmienkami a v cieli mu namerali 15:46 min.. Tento čas ohrozil až 59. na štarte Tobias Foss (Jumbo-Visma), no nakoniec zaostal o deväť sekúnd. Dvojnásobný majster sveta Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) sa rozhodol neriskovať.uviedol pre Eurosport.Almeidovi sa priblížili až Mikkel Bjerg (SAE Team Emirates), ktorý zaostal o pár stotín, a ašpirant na celkový triumf Geraint Thomas finišoval so sekundovým mankom. Potom však prišiel na rad najväčší favorit a čerstvý majster sveta Filippo Ganna. Aj on mal v zjazde problémy a jednu ostrú zákrutu takmer neubrzdil, no inak išiel výborne, časom 15:24 min. sa dostal na čelo a nakoniec aj zvíťazil.Z ďalších pretekárov už nik jeho čas neohrozil, zaujímavý však bol boj lídrov na celkové poradie, keďže Thomas si dokázal spraviť na konkurenciu veľmi slušný náskok. Simon Yates (Mitchelton-Scott) na neho stratil 26 sekúnd, Wilco Kelderman (Sunweb) 1:05 min, Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) 1:06, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) 1:21 a Jakob Fuglsang (Astana) dokonca 1:24.povedal Thomas.Veľkú smolu mal Kolumbijčan Miguel Angel Lopez (Astana), ktorý si tesne pred druhým medzičasom prekladal ruky, trafil dieru a po tvrdom páde skončil v bariére. Nakoniec ho museli previezť do nemocnice a Giro sa tak pre neho skončilo.