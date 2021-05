Giro: S. Yates vyhral 19. etapu, Bernal uhájil ružový dres

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe v cyklámenovom drese vedúceho pretekára v priebežnom poradí v bodovacej súťaži máva na pozdrav pred štartom 19. etapy pretekov Giro d´Italia z Abbiategrassa do Alpe di Mera (166 km) v piatok 28. mája 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke kolumbijský cyklista Egan Bernal počas 19. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia z Abbiategrasso do talianskeho Alpe di Mera, 28. mája 2021. Foto: TASR/AP

výsledky 19. etapy (Abbiategrasso - Alpe di Mera, 166 km):

1. Simon Yates (V.Brit./BikeExchange) 4:02:55 h,

2. Joao Almeida (Port./Deceuninck-QuickStep) +11 s,

3. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +28,

4. Damiano Caruso (Tal./Bahrain Victorious) +32,

5. Aleksandr Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) rovnaký čas,

6. Daniel Martin (Ír./Israel Start-up Nation) +42,

7. Daniel Martinez (Kol./Ineos Grenadiers) +49,

8. Koen Bouwman (Hol./Jumbo-Visma) +1:25,

9. Tobias Foss (Nór./Jumbo-Visma),

10. Romain Bardet (Fr./DSM) obaja rovnaký čas, ... 129. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +28:33



celkové poradie:

1. Bernal 81:13:37 h,

2. Caruso +2:29 min,

3. S. Yates +2:49,

4. Vlasov +6:11,

5. Hugh Carthy (V.Brit./EF Education-Nippo) +7:10,

6. Bardet +7:32,

7. Martinez +7:42,

8. Almeida +8:26,

9. Foss +10:19,

10. D. Martin +13:55, ... 114. SAGAN +4:07:14



bodovacia súťaž:

1. SAGAN 135 b,

2. Davide Cimolai (Tal./Israel Start-Up Nation) 113,

3. Fernando Gaviria (Kol./UAE-Team Emirates) 110



vrchárska súťaž:

1. Geoffrey Bouchard (Fr./AG2R Citroen) 180 b,

2. Bernal 121,

3. D. Martin 83

Alpe di Mera 28. mája (TASR) - Britský cyklista Simon Yates zvíťazil v piatkovej 19. etape Giro d'Italia. Jazdec stajne BikeExchange sa presadil po útoku v záverečnom stúpaní na kopec Alpe di Mera a trať dlhú 166 km zvládol za 4:02:55 h. Druhý finišoval Joo Almeida (Deceuninck-QuickStep) a tretí preťal cieľ Egan Bernal (Ineos). Kolumbijský líder Ineosu stratil na víťaza len okolo polminúty a udržal si ružový dres pre lídra celkového poradia. Slovák Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe prišiel do cieľa na 129. mieste s mankom 28:33 minút na víťaza.Bernal má na čele celkového poradia náskok 2:29 minúty pred domácim Damianom Carusom (Bahrain Victorious), ktorý v piatok finišoval na štvrtom mieste, a 2:49 min pred Yatesom. Štvrtý Rus Aleksandr Vlasov (Astana) má manko už vyše šesť minút. Nič sa nezmenilo v poradí bodovacej súťaže, ktorú vedie Peter Sagan a ak sa nestane nič nečakané a príde do cieľa Gira v Miláne, získa cyklámenový dres.Pre dvadsaťosemročného Yatesa to bolo štvrté víťazstvo na Gire a dokopy už 23. v kariére.uviedol.Bernal bol spokojný s tretím miestom a tým, že si udržal náskok vyše dve minúty pred prenasledovateľmi:Organizátori pretekov zmenili trasu piatkovej etapy, ktorá mala pôvodne viesť cez vrchol hory Mottarone, kde sa uplynulú nedeľu odohrala tragédia a pri páde kabíny lanovky zomrel 14 ľudí. Nová trať kopec vynechala a cyklisti namiesto neho museli zdolať stúpanie 4. kategórie na Alpe Agogna (12,8 km, 2,8%). Po ňom nasledoval prejazd cez Passo della Colma (3. kat., 7,5 km, 6,4%) a záverečné stúpanie na Alpe di Mera (1. kat., 9,6 km, 9,0%).Cyklisti si pred štartom etapy uctili pamiatku zosnulých pri tragédii a krátko po ňom sa začalo bojovať o miesta v úniku. Dlho sa však nikomu nedarilo odtrhnúť, podarilo sa to až po takmer 50 km, keď sa do úniku dostali Larry Warbasse (AG2R Citroën), Mark Christian (Eolo-Kometa), Giovanni Aleotti (Bora-Hansrohe), Andrea Pasqualon, Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert) a Nicola Venchiarutti (Androni Giocattoli-Sidermec). Po stúpaní na Alpe Agogna mali k dobru štyri minúty, no aj v pelotón išiel vo vysokom tempe a ďaleko ich nepúšťal. Skupina si rozdelila najviac bodov na rýchlostnej prémii, ktorú vyhral Pasqualon, Saganovi konkurenti v boji o cyklámenový dres nebodovali. Nasledovalo stúpanie na Passo della Colma, na čele pelotónu diktovali tempo jazdci Deceunincku-QuickStep a BikeExchange, ktorí pracovali pre svojich lídrov Simona Yates a Joaa Almeidu, náskok úniku neustále klesla a po vrchárskej prémii sa scvrkol na minútu a pol. Z vedúcej skupiny na stúpaní odpadol Venchiarutti.To už do konca etapy zostávalo už len niečo vyše 20 km, no na pretekárov čakalo náročné záverečné stúpanie na Alpe di Mera, na ktorom sa očakávali útoky jazdcov z najlepšej desiatky celkového poradia. Na začiatku kopca sa skončil pokus úniku a do čela sa dostali favoriti. Ako prvý to skúsil už 6,8 km pred cieľom Almeida, krátko po ňom vyrazil Yates, ktorého sa chytili George Bennett (Jumbo-Visma), Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) a Aleksandr Vlasov (Astana). Líder poradia Bernal mal pri sebe ešte dvoch domestikov, no na silný útok nereagoval. Na čele sa tak vytvorila päťčlenná skupina, z ktorej 5,4 km pred koncom opäť zaútočil Yates a osamostatnil sa na čele. Brit strácal pred etapou 3:23, Caruso 2:21 min. Bernal spolu s kolegom Danielom Felipem Martinezom sa však čoskoro dotiahol do skupiny Carusa, Almeidu a Vlasova a išli spolu. Yates si držal náskok okolo polminúty a išiel si po prvé víťazstvo na tohtoročnom Gire. Nakoniec však stiahol na Bernala len 28 sekúnd plus štyri bonusové, keďže líder Ineosu finišoval na treťom mieste za Almeidom.V sobotu je na programe posledná horská etapa s tromi náročnými stúpaniami prvej kategórie, ktoré nasledujú v druhej polovici 164 km dlhej trasy z Verbanie na vrchol Alpe Motta. Giro uzavrie nedeľňajšia časovka na 30 km zo Senaga do Milána.