Sagan triumfoval v 10. etape Giro d'Italia

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan v cyklámenovom drese vedúceho pretekára v bodovacej súťazi oslavuje na pódiu víťazstvo v 10. etape 104. ročníka pretekov Giro d'Italia v pondelok 17. mája 2021. Foto: TASR/AP

Výsledky 10. etapy: (L’Aquila - Foligno, 139 km):



1. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) 3:10:56

2. Fernando Gaviria (Kol./UAE Team Emirates)

3. Davide Cimolai (Tal./Israel Start-up Nation)

4. Stefano Oldani (Tal./Lotto Soudal)

5. Gianni Vermeersch (Belg./Alpecin-Fenix)

6. Dries De Bondt (Belg./Alpecin-Fenix)

7. Andrea Vendrame (Tal./AG2R Citroën)

8. Vincenzo Albanese (Tal./Eolo-Kometa)

9. Elia Viviani (Tal./Cofidis, Solutions Crédits)

10. Juan Sebastian Molano (Kol./UAE Team Emirates) všetci rovnaký čas



Celkové poradie:



1. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) 38:30:17 h

2. Remco Evenepoel (Belg./Deceuninck-QuickStep) +14 s

3. Aleksandr Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) +22 s

4. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo) +37

5. Attila Valter (Maď./Groupama-FDJ) +44

6. Hugh Carthy (V.Brit./EF Education-Nippo) +45

7. Damiano Caruso (Tal./Bahrain Victorious) +46

8. Daniel Martin (Ír./Israel Start-up Nation) +52

9. Simon Yates (V.Brit./BikeExchange) +56

10. Davide Formolo (Tal./UAE Team Emirates) +1:02



Bodovacia súťaž:



1. SAGAN 108

2. Gaviria 91

3. Cimolai 91

Foligno 17. mája (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v pondelkovej 10. etape 104. ročníka Giro d'Italia. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe mal najsilnejšie nohy v záverečnom špurte 139 km dlhej trasy z L’Aquily do Foligna a pripísal si druhý triumf na podujatí. Vlani vyhral taktiež v desiatej etape.Na druhom mieste skončil Kolumbijčan Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) a tretí finišoval domáci Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation). Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo a ružový dres si udržal Egan Bernal z Kolumbie (Ineos Grenadiers).Sagan zužitkoval výbornú prácu svojho tímu najmä v druhej polovici etapy, keď sa Bora na dvoch stúpaniach striasla viacerých šprintérov. Pozíciu na čele pre svojho lídra udržala aj v technickom dojazde vo Foligne a trojnásobný majster sveta ju pretavil na triumf. V televíznom rozhovore pre talianskych organizátorov sa prihovoril fanúšikom aj v slovenčine.Pre tridsaťjedenročného Slováka je to druhé víťazstvo na Gire, tretie v sezóne a 117. v kariére. Za prvé miesto si pripísal 50 bodov do súťaže o cyklámenový dres, dokopy ich má 108 a je prvý. Gaviria a Cimolai strácajú zhodne 17 bodov.pokračoval Sagan.Pred prvým voľným dňom bola na programe najkratšia etapa celého ročníka, okrem časoviek, ktorá mala mierne zvlnený profil s jedinou vrchárskou prémiou 4. kategórie Valico della Somma (6,8 km, 5,0%). Očakával sa hromadný dojazd, prípadne víťaz z úniku väčšej skupiny. To však nedopustili šprintérske tímy a v úvode nechali odísť len päticu pretekárov. Do úniku dňa sa dostali Simon Pellaud (Androni-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizane), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) a Kobe Gossens (Lotto Soudal). Ich náskok sa však nevyšplhal nad tri minúty a pelotón situáciu kontroloval.O prvé body sa bojovalo na rýchlostnej prémii v Rieti, ktorú vyhral Rivi. Z balíka zabojovali o zvyšné body šprintéri, z nich bral tri Elia Viviani (Cofidis), Sagan si pripísal jeden. Asi 65 km pred cieľom mal únik k dobru dve minúty, no balík začal výrazne zrýchľovať. Na jeho čele sa zoradili pretekári Bory v snahe "odpárať" konkurentov Sagana na dvoch kopcoch, ktoré nasledovali na nasledujúcich kilometroch. Najprv to bolo nekategorizované stúpanie a následne prudkejšie Valico della Somma. Necelých 45 km pred cieľom sa skončil únik a vysoké tempo nevydržali zo šprintérov Dylan Groenwegen (Jumbo), Tim Merlier (Alpecin) či Giacomo Nizzolo (Qhubeka). Na zjazde z prémie sa snažili dotiahnuť späť do hlavného balíka, ale k Bore sa pridali jazdci Israel Start-Up Nation, ktorí pracovali pre Davida Cimolaia, a tempo ešte zvýšili.V prvej skupine tak zostali z najväčších favoritov len Sagan, Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Viviani a Cimolai. Na ďalšej prémii sa o bonusové sekundy pobili lídri celkového poradia, pričom Evenepoel si pripísal dve a Bernal jednu. Potom však už nasledoval technický hromadný dojazd vo Foligne. Do neho vstúpila výborne Bora, ktorá sa držala na predných miestach. Sagan sa dostal medzi Gaviriu a jeho štartéra Juana Sebastiana Molana a túto pozíciu dokonale využil. Do poslednej zákruty vletel ako prvý a už nikoho pred seba nepustil.V závere prišli ku kolízii a Bernal s Evenepoelom sa ocitli v druhej skupine, no keďže sa situácia odohrala v ochrannej trojkilometrovej zóne pred cieľom, rozhodcovia im pridelili rovnaký čas, ako mala prvá skupina. Bernal tak vedie pred Evenepoelom o 14 skúnd, tretí Aleksandr Vlasov z Ruska (Astana) stráca 22 sekúnd.V utorok je na programe voľný deň. Druhý súťažný týždeň odštartuje jednou z najočakávanejších etáp s klasikárskym profilom a 35,2 km dlhými úsekmi po prašných cestách vo viniciach, kde sa pestuje odroda Brunello. Trasa z časti kopíruje klasiku Strade Bianche a po 163 km finišuje v Montalcine.