V 11. etape Giro d´Italia triumfoval Švajčiar Schmid

Na snímke vľavo kolumbijský cyklista Egan Bernal z tímu Ineos Grenadiers v ružovom drese vedúceho pretekára v priebežnom poradí na trati 11. etapy pretekov Giro d'Italia z Perugie do Montalcina v stredu 19. mája 2021. Foto: TASR/AP

Giro d´Italia - 11. etapa (Perugia - Montalcino, 162 km):



1. Mauro Schmid (Švajč./Qhubeka Assos) 4:01:55 h

2. Alessandro Covi (Tal./UAE Team Emirates +1 s

3. Harm Vanhoucke (Belg./Lotto Soudal) +26

4. Dries de Bondt (Belg./Alpecin-Fenix)

5. Simon Guglielmi (Fr./Groupama-FDJ) obaja +41

6. Enrico Battaglin (Tal./Bardiani CSF Faizane) +44

7. Roger Kluge (Nem./Lotto Soudal) +1:23 min

8. Francesco Gavazzi (Tal./Eolo-Kometa Cycling Team) +1:37

9. Taco van der Hoorn (Hol./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) +1:43

10. Lawrence Naesen (Belg./AG2R Citroën) +1:59

11. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +3:09

...

85. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +22:35



Celkové poradie:



1. Bernal 42:35:21 h

2. Alexander Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) +46 s

3. Damiano Caruso (Tal./Bahrain Victorious) +1:12 min

4. Hugh Carthy (V.Brit./EF Education-Nippo) +1:17

5. Simon Yates (V.Brit./BikeExchange) +1:22

6. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +1:50

7. Remco Evenepoel (Belg./Deceuninck-QuickStep) +2:22

8. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo) +2:24

9. Tobias Foss (Nór./Jumbo-Visma) +2:49

10. Daniel Felipe Martinez (Kol./Ineos-Grenadiers) +3:15

...

118. SAGAN +1:37:52 h



Bodovacia súťaž:



1. SAGAN 108

2. Fernando Gaviria (Kol./UAE Team Emirates)

3. Davide Cimolai (Tal./Israel Start-up Nation) obaja po 91

Montalcino 19. mája (TASR) - Švajčiarsky cyklista Mauro Schmid z tímu Qhubeka Assos triumfoval v 11. etape Giro d´Italia. V cieľovej rovinke 162 km dlhej trasy z Perugie do Montalcina prešprintoval Taliana Alessandra Coviho z UAE-Team Emirates. Slovenský cyklista Peter Sagan do boja o prvenstvo nezasiahol.Tretí prišiel do cieľa Belgičan Harm Vanhoucke z Lotto Soudal s mankom 26 sekúnd. Vedúci muž celkového poradia Egan Bernal si ešte viac vylepšil svoju pozíciu v boji o ružový dres. Kolumbijčan z tímu Ineos-Grenadiers obsadil 11. priečku ako najlepší z jazdcov, ktorý sa nevydali do úniku. Na čele tak má už náskok 45 sekúnd pred Alexandrom Vlasovom z Astany a 1:12 min pred Damianom Carusom z Bahrainu-Victorious.povedal v televíznom rozhovore po pretekoch Bernal.Cyklisti mali po voľnom dni pred sebou kopcovitú etapu. Trať viedla po cestách známych z klasiky Strade Bianche s viacerými úsekmi po tradičnom bielom štrku. V úvode sa sformoval únik s 10 členmi, z ktorých žiaden neohrozoval jazdcov v celkovom hodnotení. Najvyššie pred štartom etapy bol Talian Francesco Gavazzi z EOLO-Kometa, ktorý mal na 50. mieste manko viac ako polhodiny na lídra. Zo známejších mien bol vpredu ešte Holanďan Taco van der Hoorn, prekvapivý víťaz 3. etapy.Tímy v pelotóne neprejavili záujem vyvinúť rýchle tempo a náskok vedúcej skupiny sa tak zvýšil na viac ako desať minút. Jazdci z úniku si rozdeľovali body aj na prémiách, ktoré ležali až na záverečných 50 km trate. Rýchlostnú ako prvý preťal Gavazzi, na vrchu 3. kategórie Passo del Lume Spento zbieral body Vanhoucke.Pri nájazde na štrkový úsek preukázal svoje kvality muž v ružovom drese a bývalý horský cyklista Egan Bernal, ktorý zvýšil tempo a v skupine favoritov na celkový triumf sa začalo súťažiť. V týchto momentoch pracoval aktívne na čele aj Peter Sagan, hlavne pre tímového lídra Emanuela Buchmanna. Následne si približne 40 km pred cieľom vystúpil z pelotónu a etapu dokončil pokojne. V problémoch sa ocitol predovšetkým druhý muž celkového hodnotenia Remco Evenepoel z Deceunincku-Quick-Step, ktorý sa začal prepadávať poradím.Záverečných päť km bolo po asfalte pri neustálom stúpaní. Najviac síl z úniku preukázali Covi a Schmid, ktorí sa odpútali od súperov a zabojovali o prvenstvo v šprinte. V tesnom súboji uspel Švajčiar.Zo skupiny favoritov zaútočil ako prvý Buchmann a vytvoril si mierny náskok. Onedlho však svoju formu deklaroval Bernal, odpútal sa od konkurentov a pripojil sa k nemeckému jazdcovi Bory. Tímový kolega Petra Sagana ako jediný z favoritov preťal cieľovú pásku po boku muža v ružovom a udržal si takmer rovnakú stratu, akú mal po predchádzajúcej etape - 1:50 min. V celkovom poradí sa však posunul už na 6. miesto.