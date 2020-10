Giro d'Italia: Sagan skončil ôsmy

Výsledky 6. etapy (Castrovillari - Matera (188 km): 1. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 4:54:38 h, 2. Michael Matthews (Aus./Sunweb), 3. Fabio Felline (Tal./Astana), 4. Juan Sebastian Molano (Kol./SAE Emirates), 5. Davide Cimolai (Tal./Israel Start-Up Nation), 6. Andrea Vendrame (Tal./AG2R La Mondiale), 7. Mikkel Frölich Honoré (Dán./Deceuninck - Quick-Step), 8. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 9. Enrico Battaglin (Tal./Bahrain McLaren), 10. Jhonatan Narvaez (Ekv./Ineos Grenadiers) všetci rovnaký čas ako víťaz

Celkové poradie: 1. Joao Almeida (Portug./Deceuninck - Quick-Step) 22:01:01 h, 2. Pello Bilbao (Šp./Bahrain McLaren) +43 s, 3. Wilco Kelderman (Hol-Sunweb) +48, 4. Harm Vanhoucke (Belg./Lotto Soudal) +59, 5. Vincenzo Nibali (Tal./Trek-Segafredo) +1:01 min, 6. Domenico Pozzovivo (Tal./NTT Pro Cycling) +1:05, 7. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +1:19, 8. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo-Visma) +1:21, 9. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) +1:26, 10. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +1:32, ... 112. SAGAN +51:27

bodovacia súťaž: 1. Demare 106 bodov, 2. SAGAN 67, 3. Matthews 55

vrchárska súťaž: 1. Filipo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) 41 bodov, 2. Jonathan Caicedo (Ekv./EF Pro Cycling) 40, 3. Pozzovivo 19



Matera 6. októbra (TASR) - Peter Sagan obsadil v štvrtkovej 6. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia 8. miesto. V špurte suverénne triumfoval Francúz Arnaud Demare a pripísal si druhé víťazstvo na podujatí. Víťaz etapy získal pre seba aj cyklámenový dres pre vedúceho muža bodovacej súťaže. Demare má na svojom konte 106 bodov, Sagan je druhý so 67 bodmi.Druhú priečku obsadil na 188 km dlhej trati z Castrovillari do Matery Austrálčan Michael Matthews zo Sunwebu, tretí skončil Talian Fabio Felline z Astany.Etapa mala klasikársky charakter s viacerými kopcami, no iba jedinou horskou prémiou tretej kategórie 24 km pred cieľom. V úvode bolo viacero miest na únik, no napokon z pelotónu odišla iba štvorica pretekárov, Austrálčan James Whelan z Education First a traja Taliani, Marco Frapporti z Vini Zabu-KTM, Mattia Bais z Androni Giocattoli a Filippo Zana z Bardiani.Stosedemnásť kilometrov pred cieľom bola na trati pripravená prvá z dvojice rýchlostných prémií. V hlavnom poli sa bojovalo o 5. priečku a tú získal Arnaud Demare. Pripísal si tak štyri body. Peter Sagan bol siedmy a bral dva, keď pred ním nechtiac zostal ešte jeho tímový kolega Maciej Bodnar.Zhruba 100 kilometrov pred cieľom malo vedúce kvarteto náskok až deväť minút a 20 sekúnd, no potom prevzala iniciatívu v pelotóne Bora a začala odstup likvidovať. Na druhej rýchlostnej prémii 48 km pred cieľom bola k dispozícii iba polovičná porcia bodov. Peter Sagan a ani jeho konkurenti v súťaži o cyklámenový dres už o ne nebojovali, sústredili sa na súboj o víťazstvo v etape.Tridsaťsedem kilometrov pred cieľom sa ocitol na zemi vedúci muž Gira Joao Almeida, no nemal problém sa rýchlo vrátiť do hlavnej skupiny. Na horskej prémii ešte stihol zobrať maximálny počet bodov pretekár z úniku James Whelan, no pelotón už bol na dohľad a všetko smerovalo k záverečnému špurtu.V úzkych uličkách Matery Bora kontrolovala čelo a snažila sa natiahnuť pelotón a "zbaviť sa" čistokrvných šprintérov, medzi ktorých patrí aj Demare. Ten sa však do úplného záveru napokon dostal a v rýchlostnom súboji nemal konkurenciu, vyhral so zreteľným odstupom pred Matthewsom. Sagan si ešte kilometer pred cieľom strážil čelo pelotónu a najmä Matthewsa, ktorý mal byť jeho hlavným konkurentom, no v úplnom závere na najlepších napokon nestačil.Za ôsmu priečku získal slovenský jazdec 10 bodov. Víťaz etapy si pripísal na svoje konto 80 a posunul sa na čelo bodovacej súťaže. Pred tretím Matthewsom má Sagan náskok 12 bodov.