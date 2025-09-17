< sekcia Šport
Kubiš skončil v úvodnej etape Okolo Slovenska druhý za Magnierom
Bardejov 17. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step sa stal víťazom 1. etapy pretekov Okolo Slovenska. Na 141,2 km dlhej trati, ktorá mala štart i cieľ v Bardejove, predstihol v špurte slovenského reprezentanta Lukáša Kubiša zo stajne Unibet Tietema Rockets.
Tretiu priečku obsadil Belgičan Joppe Heremans z tímu VolkerWessels. S pelotónom špurtovali v rovnakom čase ako víťaz ešte dvaja Slováci - Tomáš Sivok z Pierre Baguette na 30. mieste a Matúš Štoček z Elkov - Kasper na 53. priečke.
Etapa mala prevažne rovinatý priebeh s troma miernymi stúpaniami v Kožanoch, na sedlo Grob a v Kurove. Jediná rýchlostná prémia bola v Stropkove. Očakával sa špurt pelotónu a Magnier v ňom potvrdil pozíciu hlavného favorita.
