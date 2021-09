Úradujúci majster sveta Francúz Julian Alaphilippe v úniku počas pretekov mužov elite na MS v cestnej cyklistike v belgickom meste Leuvene v nedeľu 26. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Výsledky pretekov s hromadným štartom (Antverpy - Leuven, 268,3 km):



1. Julian Alaphilippe (Fr.) 5:56:34 h,

2. Dylan van Baarle (Hol.) +32 s,

3. Michael Valgren (Dán.),

4. Jasper Stuyven (Belg.),

5. Neilson Powless (USA) všetci rovnaký čas,

6. Thomas Pidcock (V. Brit.) +49,

7. Zdeněk Štybar (ČR) +1:06 min,

8. Mathieu van der Poel (Hol.) +1:18,

9. Florian Senechal (Fr.),

10. Sonny Colbrelli (Tal.) obaja rovnaký čas,

... 26. Peter SAGAN +6:27, Erik BAŠKA, Juraj SAGAN, Patrik TYBOR (všetci SR) nedokončili





Majstri v pretekoch s hromadným štartom od roku 2000:



2000: Romans Vainšteins (Lot.)

2001: Oscar Freire (Šp.)

2002: Mario Cipollini (Tal.)

2003: Igor Astarloa (Šp.)

2004: Freire

2005: Tom Boonen (Belg.)

2006: Paolo Bettini (Tal.)

2007: Bettini

2008: Alessandro Ballan (Tal.)

2009: Cadel Evans (Aus.)

2010: Thor Hushovd (Nór.)

2011: Mark Cavendish (V.Brit.)

2012: Philippe Gilbert (Belg.)

2013: Rui Costa (Port.)

2014: Michal Kwiatkowski (Poľ.)

2015: Peter SAGAN (SR)

2016: SAGAN

2017: SAGAN

2018: Alejandro Valverde (Šp.)

2019: Mads Pedersen (Dán.)

2020: Julian Alaphilippe (Fr.)

2021: Alaphilippe

Leuven 26. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe obhájil titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom. V nedeľu triumfoval na 268,3 km dlhej trati, ktorá viedla z Antverp do Leuvenu, keď mu vyšiel útok necelých 20 km pred cieľom. Druhý finišoval Holanďan Dylan van Baarle a tretí skončil Dán Michael Valgren. Slovák Peter Sagan sa nedostal do rozhodujúceho úniku a o medaily nebojoval, obsadil 26. miesto.Sagan nedokázal zareagovať na útok Alaphilippea 58 km pred koncom. Po ňom sa vytvorila silná skupina, v ktorej mali zastúpenie všetky veľké cyklistické krajiny." povedal Sagan pre portál cycling-info.sk.Snahy Bašku zastavil pád a následné zdržanie: "." Do cieľa sa nedostal ani Tybor: "Organizátori pripravili na vrchol šampionátu dlhú a náročnú trať. Tá bola zložená z troch častí, cyklistov čakal najprv 50 km dlhý nájazd z Antverp na okruh v Leuvene, ktorý absolvovali raz, následne prešli na flámsky okruhu, znova prešli štyri leuvenské, raz flámsky a na záver dva a pol okruhu v cieľovom meste. Dokopy to bolo 268,3 km, 42 krátkych, no miestami prudkých stúpaní a celkovo 2250 výškových metrov. Trať bola ideálna pre útoky, a preto ich bolo od štartu neúrekom. Prvý väčší únik sa sformoval už po 20 km a dostala sa doň osmička pretekárov. Rory Townsend, Jose Tito Hernandez Jaramillo, Joel Burbano Coral, Pavel Kočetkov, Patrick Gamper, Oskar Nisu, Kim Magnusson a Jambaljamts Sainbajar si po 40 km vypracovali päťminútový náskok, no veľkým tímom to problémy nerobilo, keďže nikto z úniku nepatril medzi favoritov. Na čelo pelotónu sa postupne dostal belgický motor Tim Declercq, ktorý svojím tradičným spôsobom vystupňoval tempo a náskok úniku začal rýchlo klesať.Začala stúpať aj nervozita v balíku a tak prišli pády. Na zemi skončili Taliani Matteo Trentin a Davide Ballerini i Dán Mads Pedersen. Agresívnu taktiku predvádzali od začiatku Francúzi a Anthony Turgis s Benoitom Cosnefroyom vyprovokovali 175 km pred cieľom odtrhnutie silnej skupiny, v ktorej boli napríklad Slovinec Primož Roglič, Dán Kasper Asgreen, Belgičan Remco Evenepoel, Declercq a ďalší. Zastúpenie v nej nemali Taliani, ktorí išli na čelo balíka a museli minúť veľmi veľa síl, aby skupinu dostihli. Najviac energie tam nechali Trentin a Ballerini, ktorí krátko po spojení pelotónu odstúpili. Sagan jazdil celý čas v balíku a nemusel míňať sily navyše. Hneď po tom, ako sa pelotón spojil, prichádzali ďalšie a ďalšie útoky. Starali sa o ne najmä Francúzi a Holanďania a ostatné reprezentácie sa snažili ich snahy pokrývať. Sto kilometrov pred cieľom zostalo v balíku už len 60 cyklistov aj so Saganom. Medzitým po páde skončil Nemec John Degenkolb. Ďalší únik sa vytvoril 85 km pred koncom a dostali sa doň Evenepoel, Holanďan Dylan van Baarle, Nemec Nils Politt, Američan Neilson Powless, Nór Rasmus Tiller, Francúz Valentin Madouas, Slovinec Jan Tratnik, Talian Andrea Bagioli, Španiel Ivan Garcia Cortina, Dán Mads Würtz Schmidt a Ausrálčan Robert Stannard. Dlho si držali asi 40-sekundový náskok, no na čele balíka stupňovali tempo aktívni Francúzi, domáci Belgičania a pridali sa k nim aj Dáni. Z vedúcej skupiny vydržali vpredu len piati a tí mali 60 km pred koncom náskok už len okolo 15 sekúnd. Tesne predtým, ako ich balík dobehol, na prudkom stúpaní z neho zaútočil úradujúci majster Alaphilippe, pridali sa k nemu ďalší pretekári a vytvorila sa silná skupina. Boli v nej traja Francúzi, Taliani a Belgičania vrátane Wouta van Aerta a Evenepoela a zastúpenie mali aj ďalšie krajiny vrátane Slovinca Mohoriča a Čecha Zdeňka Štybara či Holanďana Mathieua van der Poela. Sagan sa do úniku nedostal a stratil šancu zabojovať o titul. Balík totiž nespolupracoval a náskok silnej čelnej skupiny narastal.Neustále aktívny bol Alaphilippe, ktorý sa odtrhol na poslednom okruhu asi 18 km pred cieľom. Opäť zaútočil v prudkom stúpaní, ale tentoraz mu už nikto nestačil. Desať kilometrov pred páskou mal k dobru 15 sekúnd a keďže stíhacia skupina sa zúžila len na päť ľudí, jeho útok vydržal až do konca. Sagan prišiel do cieľa s balíkom na 26. mieste a so stratou 6:27 min.