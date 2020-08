MS v cestnej cyklistike vo Švajčiarsku zrušili pre koronavírus

Aigle 12. augusta (TASR) – Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike, ktoré boli naplánované od 20. do 27. septembra v okolí Aigle, sa neuskutočnia. Švajčiarska vláda pre pandémiu koronavírusu predĺžila zákaz organizácie podujatí s viac než 1000 účastníkmi do októbra. Informovala o tom agentúra AP.



V stredu pribudlo vo Švajčiarsku 274 nových prípadov ochorenia COVID-19 v porovnaní približne s pätnástimi až dvadsiatimi prípadmi, ktoré pribúdali v júni. Šampionát sa mal uskutočniť v blízkosti sídla Medzinárodnej cyklistickej únie, ale organizátori čelili viacerým problémov vrátane termínovej kolízie. Časovka mužov sa mala konať v ten istý deň ako záverečná etapa odloženej Tour de France.



Otázna bola aj účasť pretekárov a členov tímov zo 45 krajín, po príchode z ktorých je vo Švajčiarsku nariadená karanténa. Medzinárodná cyklistická únia uvažuje o náhradnom európskom dejisku, v hre je predovšetkým Taliansko, konečné rozhodnutie musí padnúť do 1. septembra. Informovala o tom agentúra AP.