VIDEO: Okolo Slovenska so šiestimi cyklistickými tímami World Tour

Prihlásené tímy:



reprezentácie (1): Slovenská reprezentácia

kontinentálne (7): Dukla Banská Bystrica, Adria Mobil (Slovin.), Team Novak (Rum.), Mazowsze Serce Polski (Poľ.), Friuli ASD (Tal.), Elkov - Kasper (ČR), Colombia Tierra de Atletas (Kol.)

prokontinentálne (6): Gazprom Rusvelo (Rus.), Uno X (Nór.), Bingoal - Wallonie Bruxelles (Belg.), Novo Nordisk (USA), Vini Zabu - KTM (Tal.), Alpecin - Fenix (Hol.)

WorldTour (6): CCC (Poľ.), Israel Start-Up Nation (Izr.), Cofidis, Solutions Crédits (Fr.), Sunweb (Nem.), Bora-Hansgrohe (Nem.) - Juraj Sagan, Erik Baška, Deceuninck - Quick Step (Belg.)



Trať 64. ročníka Okolo Slovenska:



1. etapa - 16. septembra (1. poletapa: Žilina – Žilina, 2. poletapa: časovka jednotlivcov Žilina – Žilina)

2. etapa - 17. septembra: Žilina – Banská Bystrica

3. etapa - 18. septembra: Banská Bystrica – Žiad nad Hronom

4. etapa - 19. septembra: Topoľčianky – Skalica

Bratislava 29. júna (TASR) – Na 64. ročníku medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska (16.-19. septembra) bude štartovať prvýkrát až šesť tímov najvyššej kategórie UCI World Tour. Podujatie odštartuje 16. septembra v Žiline a vyvrcholí 19. septembra v Skalici. Preteky budú mať spolu štyri etapy, pričom prvá z nich v Žiline bude rozdelená na dve poletapy.Najvýznamnejšie cyklistické podujatie na Slovensku, ktoré patrí do kategórie UCI 2.1, tak opäť posunulo latku nahor. Pred dvomi rokmi sa na podujatí predstavili premiérovo dva World Tour tímy Deceuninck-Quick-Step a Bora-Hansgrohe. Vlani sa k spomínanej dvojici pridali aj ďalšie tri elitné zoskupenia - CCC, Groupama-FDJ a SAE Team Emirates. Tento rok budú na Okolo Slovenska okrem Bory a Quick Stepu aj poľský CCC, izraelský Israel Start-Up Nation, francúzsky Cofidis, Solutions Crédits a nemecký Sunweb. Okrem nich príde šesť prokontinentálnych tímov, sedem kontinentálnych vrátane Dukly Banská Bystrica a zatiaľ dvadsiaty účastník je slovenská reprezentácia.Na najväčšom domácom podujatí sa však opäť nepredstaví Peter Sagan, keďže ten má v sezóne, ktorú prerušila pandémia koronavírus, na pláne štartovať na Tour de France a zároveň Giro d'Italia. "Máme však prísľub, že prídu Juraj Sagan a Erik Baška. QuickStep sľúbil, že príde s veľkým menom, zo Sunwebu by to mohol byť Michael Matthews, ktorý má manželku Slovenku, a očakávame, že z Cofidisu príde Elia Viviani," povedal športový riaditeľ pretekov Ľudovít Lučanič.Okolo Slovenska si vypracovalo za posledné roky skvelé meno medzi tímami i jazdcami a tak mali organizátori tento rok nepríjemnú povinnosť a veľa záujemcov museli odmietnuť. "," uviedol prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.Aj keď sa po zmenách v kalendári UCI, ktoré priniesla pandémia, hovorilo o zmene termínu Okolo Slovenska, podujatie sa nakoniec uskutoční v tom pôvodnom. Na pretekárov čaká celkovo 661,1 km, počas ktorých musia zdolať 21 vrchárskych a desať rýchlostných prémií a prejdú cez 125 slovenských miest. Štart je naplánovaný na 16. septembra v Žiline, kde sa najprv uskutočnia 105,4 km dlhé preteky s hromadným štartom a po nich 7,3 km dlhá individuálna časovka. Jediná zmena oproti pôvodnému plánu je, že štart a cieľ nebude pre opatrenia spojené s pandémiou v centre mesta, ale pri Vodnom diele Žilina. Druhý deň je na programe najdlhšia trať (210 km) s desiatimi horskými prémiami a cieľom v Banskej Bystrici, ktorá bude kráľovskou etapou. Nasleduje etapa do Žiaru nad Hronom (191,9 km) a finále je naplánované na 158,8 km dlhej trase z Topoľčianok do Skalice. Profil je oproti minulému roku viac zvlnený, najdlhšie stúpanie na Zliechov má 22 km. Oproti predošlým rokom, keď preteky finišovali v nedeľu, sa tento rok skončia v sobotu, keďže už o deň neskôr štartujú MS.Tento rok sa bude bojovať o štyri dresy. Žltý je určený pre lídra celkového poradia, s červenými bodkami pre najlepšieho vrchára, biely pre najlepšieho mladého jazdca a novinkou je, že víťaz bodovacej súťaže dostane zelený dres. Z prvej a poslednej etapy by mal byť priamy prenos na RTVS, keďže v rovnakom čase bude vrcholiť aj Tour de France (29. augusta - 20. septembra), časy sa upravia tak, aby nekolidovali s finišom etáp na najslávnejšom podujatí.Kvôli pandémii koronavírusu museli organizátori pristúpiť k viacerým úpravám. Všetko tak bude prebiehať v zmysle nariadení vlády SR a hlavného hygienika. Svoje vlastné opatrenia v čase korony pripravila aj Medzinárodná cyklistická únia (UCI). "Od minulého týždňa platí manuál, ktorý nám poslala UCI. Medzi najdôležitejšie opatrenia patria napríklad, že každý tím musí bývať na samostatnom poschodí v hoteloch, všetci musia prísť s čerstvými testami, musí byť samostatná miestnosť na jedenie, nesmú byť švédske stoly a jedlo sa musí roznášať, musí byť v konvoji lekár špecialista. Je tam toho veľa, ale ja v tom nevidím zásadný problém. Nie je to pre nás až taká novinka a s niečím z toho sme už počítali. Do podujatia máme ešte skoro tri mesiace, takže opatrenia sa ešte môžu aj uvoľniť," uviedol Privara.Cyklistika je špecifická aj z pohľadu divákov. Kým na štarte a v cieli sa dá zabezpečiť povolený počet návštevníkov, popri trati je to takmer nemožné. "," uviedol Privara. Organizátori majú pripravený aj plán v prípade, že by v niektorom z hostiteľských miest vypuklo nové ohnisko nákazy a muselo by ísť do karantény: "."Na pondelňajšej tlačovej konferencii predstavili aj nového generálneho partnera pretekov, ktorým sa stala NIKÉ - Prvá slovenská stávková spoločnosť. Jej logo ponesie najvzácnejšia trofej - žltý dres pre lídra pretekov. "," povedal generálny riaditeľ Niké Otto Berger.