Peter Sagan druhý v 2. etape Okolo Slovenska

Dolný Kubín 17. septembra (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhé miesto v piatkovej 2. etape 65. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska. Zopakoval tým svoj výsledok z 1. etapy. Z triumfu sa tešil Nemec Jannik Steimle z tímu Deceuninck-QuickStep. Tretí bol jeho tímový kolega, Kolumbijčan Alvaro Hodeg, ktorý si udržal žltý dres lídra priebežného poradia.



Na pretekárov čakala 180 kilometrov dlhá etapa zo Spišského Podhrada do Dolného Kubína. Profilovo bola najťažšia v tomto ročníku a cyklisti počas nej prekonali skoro dvetisíc výškových metrov a absolvovali aj najnáročnejšie stúpanie. Museli vyliezť do Štrbského Plesa (9,7 km, 2,9%) - na jedinú horskú prémiu prvej kategórie v tomto ročníku. Okrem toho zdolali aj stúpania Starý Smokovec (15 km, 2,4%) a Vrchvarta (4,9 km, 3,5%).



V daždivom počasí sa o prvý únik postarali Aljaž Jarc z tímu Adria Mobil, Matúš Štoček z Topforex Att Investments, Kristian Kulset z Uno-X Pro Cycling Team, Marceli Boguslawski z HRE Mazowsze Serce Polski a Tobias Vančo z Dukly Banská Bystrica, ale pelotón ich dostihol. Neskôr to skúsili Fredrik Dversnes z Gazprom-Rusvelo, Jakub Otruba z Elkov - Kasper, Boštjan Murn z Adria Mobil, Andrea Garosio z Bardiani CSF Faizane a Idar Andersen z Uno-X Pro Cycling Team, postupne si vypracovali štvorminútový náskok. Pätica spolu vyliezla aj do Štrbského Plesa, ale 23 kilometrov aj ju pohltilo hlavné pole.



V poslednom stúpaní zaútočil Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), za ním sa udržali iba Alexej Lucenko (Astana) a Steimle. Neskôr sa však všetci traja vrátili do balíka a rozhodlo sa v záverečnom špurte. V ňom mal najviac síl Steimle, ktorý už Sagana pred seba nepustil. Štvrtým miestom sa blysol ďalší Slovák Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystria).