Asgreen vyhral 18. etapu, Sagan na 15. mieste

výsledky 18. etapy (Moutiers - Bourg-en-Bresse, 184,9 km):



1. Kasper Asgreen (Dán./Soudal-QuickStep) 4:06:48 h, 2. Pascal Eenkhoorn (Hol./Lotto Dstny), 3. Jonas Abrahamsen (Nór./Uno-X Pro Cycling), 4. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 5. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 6. Cees Bol (Hol./Astana Qazaqstan), 7. Jordi Meeus (Belg./Bora-Hansgrohe), 8. Matteo Trentin (Tal./SAE Team Emirates), 9. Christophe Laporte (Fr./Jumbo-Visma), 10. Luca Mozzato (Tal./Arkea-Samsic), ..., 15. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 72:04:39 h, 2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +7:35 min, 3. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) +10:45, 4. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +12:01, 5. Simon Yates (V.Brit./Jayco-AlUla) +12:19, 6. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn-Victorious) +12:50, 7. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +13:50, 8. Felix Gall (Rak./AG2R Citroën Team) +16:11, 9. Sepp Kuss (USA/Jumbo Visma) +16:49, 10. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +17:57, ..., 131. SAGAN 4:45:55 h







bodovacia súťaž: 1. Philipsen 352 b, 2. Pedersen 202, 3. Bryan Coquard (Fr./Cofidis) 188, ..., 51. SAGAN 33







súťaž vrchárov:



1. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) 88 b, 2. Gall 82, 3. Vingegaard 81



Bourg-en-Bresse 20. júla (TASR) - Dánsky cyklista Kasper Asgreen triumfoval vo štvrtkovej osemnástej etape 110. ročníka Tour de France. Jazdec stajne QuickStep-Soudal sa presadil po úniku a 184,9 km dlhú trasu z Moutiers do Bourg-en-Bresse zvládol za 4:06:48 h. Druhý skončil Holanďan Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) a tretí finišoval Nór Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) skončil na 15. mieste. V celkovom poradí sa nič nezmenilo, Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) vedie o 7:35 minúty pred Slovincom Tadejom Pogačarom (SAE Team Emirates).Po náročných horských etapách čakal na cyklistov rovinatý profil, čo bola predposledná šanca pre šprintérov. V pretekoch už nepokračovali Anthony Perez (Cofidis) a Wout van Aert (Jumbo-Visma). Vlaňajší belgický víťaz bodovačky sa rozhodol odstúpiť, pretože spolu s manželkou Sarah očakávajú narodenie ich druhého dieťaťa.Hneď po štarte sa dostali do úniku Asgreen a Abrahamsen. Po chvíli ich doplnil Victor Campenaerts (Lotto Dstny). Trio si začalo budovať náskok, vpredu boli zástupcovia tímov bez etapového triumfu. Únik približne 122 km pred cieľom čakal prvý kopec Cote de Chambery-le-Haut (4. kat., 1,6 km, 4,1%), bod na vrchole získal Abrahamsen. Dvadsaťsedemročný Nór si pripísal bod aj na druhom stúpaní štvrtej kategórie Cote de Boisseau (2,6 km, 4,8 %). Pelotón sa priblížil na rozdiel 40 sekúnd a niektorí cyklisti sa pokúsili zaútočiť. Nepáčilo sa to však Jasperovi Philipsenovi a jeho tímu Alpecin-Deceuninck, ktorý si to postrážil. Nemec Simon Geschke (Cofidis), ktorý v stredu stihol limit iba o minútu a tridsať sekúnd, mal problémy aj vo štvrtok, nestačil tempu balíka a nakoniec odstúpil z pretekov. Pascalovi Eenkhoornovi sa napokon podarilo nastúpiť a doplnil svojho tímového kolegu Campenaertsa vo vedúcej skupine.Na rýchlostnej prémii v Saint-Rambert-en-Bugey bol prvý Abrahamsen. V pelotóne sa nešpurtovalo, Philipsen obsadil piatu priečku a potvrdil svoje vedenie v súťaži o zelený dres. Sagan sa o body neusiloval. Dvadsať kilometrov pred páskou malo kvarteto päťdesiatsekundový náskok. Pelotón síce náskok postupne sťahoval, no päťtisíc metrov pred cieľom mala vedúca skupina stále dvanásť sekúnd k dobru a napokon si ho udržala až do cieľa. Asgreen sa potom presadil v špurte trojice a tešil sa z prvého triumfu v kariére na Tour. Campenaerts skončil nakoniec až 16., no vyhlásili ho za najbojovnejším jazdca etapy. Špurt pelotónu vyhral Jasper Philipsen.povedal Asgreen.