Časovku vyhral Pogačar, žltý naďalej van der Poel

Výsledky 5. etapy (Changé - Laval, časovka na 27,2 km):

1. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 32:00 min

2. Stefan Küng (Švajč./Groupama FDJ) +19 s

3. Jonas Vingegard (Dán./Jumbo-Visma) +27

4. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) +30

5. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix) +31

6. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-QuickStep) +37

7. Primož Roglič (Hol./Jumbo-Visma) +44

8. Mattia Cattaneo (Tal./Deceuninck-QuickStep)

9. Richie Porte (Austr./Ineos Grenadiers) obaja +55

10. Alexej Lucenko (Kaz./Astana Premier-Tech) +1:00 min

...

106. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +4:04 min



Celkové poradie:



1. Van der Poel 16:51:41 h

2. Pogačar +8 s

3. Van Aert +30

4. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep) +48 s

5. Lucenko +1:21 min

6. Pierre Latour (Fr./TotalEnergies) +1:28

7. Rigoberto Urán (Kol./EF-Education-Nippo) +1:29

8. Vingegard +1:43

9. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +1:44

10. Roglič +1:48

...

68. SAGAN +11:49



Bodovacia súťaž:



1. Cavendish 89 b

2. Alaphilippe 84

3. Van der Poel 78

...

10. SAGAN 48



Vrchárska súťaž:



1. Ide Schelling (Hol./Bora-Hansgrohe) 5

2. van der Poel 4

3. Anthony Perez (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) 3

Laval 30. júna (TASR) - Víťazom 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France sa stal Slovinec Tadej Pogačar z tímu UAE Team Emirates. Žltý dres pre celkového lídra si po 27,2 km dlhej časovke z Changé do Lavalu udržal Holanďan Mathieu van der Poel zo stajne Alpecin-Fenix. Slovák Peter Sagan z tímu Bora-hansgrohe podľa očakávania o prvenstvo nebojoval, obsadil 106. miesto s odstupom 4:04 min.Obhajca celkového triumfu predstihol v stredu o 19 sekúnd druhého Švajčiara Stefana Künga z Groupama FDJ a o 27 sekúnd tretieho Dána Jonasa Vingegaarda z Jumbo-Visma.Van der Poel dokončil na 5. mieste s mankom 31 sekúnd a dres pre vedúceho pretekára udržal prekvapujúco, keďže doteraz v kariére nezaznamenal žiaden kvalitný výsledok v časovke. Z kandidátov na celkové prvenstvo patrila Primožovi Rogličovi 7. priečka s odstupom 44 sekúnd, Richie Porte dokončil na 9. pozícii so stratou 55 sekúnd, Julianovi Alaphilippeovi patrila 14. priečka s mankom 1:12 min, Geraint Thomas si pripísal 16. pozíciu s odstupom 1:18 min. Výraznejšie zaostal Nairo Quintana, ktorému patrilo až 50. miesto so stratou 2:36 min na víťaza.V itinerári Tour de France sa podobne dlhá časovka v úvodnom súťažnom týždni neobjavila od roku 2008. Trať mala rovinatý, no technický charakter. Po štarte vo výške 51 metrov nad morom začali pretekári ihneď stúpať na najvyšší bod na trati, ktorý bol vo výške 123 m nad morom. Potom už prevažne klesali, cieľ bol vo výške 91 m nad morom. Jazdcov sprevádzal mierny dážď.Pogačar sa posunul v celkovom hodnotení na druhú priečku. Za vedúcim Van der Poelom zaostáva už iba o osem sekúnd.povedal v cieli víťazný Pogačar.Vo štvrtok čaká cyklistov 160,6 km dlhá 6. etapa z Tours do Chateauroux. O víťazstvo by v nej mali bojovať šprintéri vrátane Petra Sagana.