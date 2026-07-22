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Philipsen uspel v šprintérskej koncovke 17. etapy
Stredajšia etapa mala zvlnený charakter, nahrávala tak potenciálnemu úspechu niektorého zo šprintérov, respektíve úspešnému úniku.
Autor TASR,aktualizované
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Voiron 22. júla (TASR) - Belgičan Jasper Philipsen sa stal víťazom 17. etapy 113. ročníka Tour de France. Člen tímu Alpecin - Premier Tech uspel v šprintérskej koncovke 174,7 km dlhej etapy zo Chambéry do Voironu pred Švajčiarom Maurom Schmidom (Team Jayco AlUla) a Holanďanom Olavom Kooijom (Decathlon CMA CGM Team).
Stredajšia etapa mala zvlnený charakter, nahrávala tak potenciálnemu úspechu niektorého zo šprintérov, respektíve úspešnému úniku. Už od úvodu nebola núdza o aktivitu na čele, priebežne sa menil počet jazdcov aj zloženie vedúcich skupín. Približne 150 kilometrov pred cieľom prišlo v pelotóne k pádu viacerých cyklistov, medzi ktorými bol aj Tom Pidcock, no Brit napokon dokázal pokračovať.
Pelotón si situáciu dlhšiu dobu kontroloval, no napokon prišlo k ďalšiemu oddeleniu. Postupne sa začal formovať potenciálny okruh favoritov na etapový triumf, tradične dobrú robotu odvádzal napríklad Simmons a Bernal. Na popredných priečkach nechýbal Mads Pedersen, ktorý si chcel poistiť zelený dres pre najlepšieho šprintéra. Situácia sa ustálila necelých 60 kilometrov pred koncom stredajšej etapy. Vo vedúcej skupine nechýbali Pedersen, Simon Yates, Michal Kwiatkowski, Jasper Stuyven, Edward Planckaert a Felix Engelhardt.
Yates medzitým začal pre zdravotné problémy výraznejšie zaostávať za pelotónom. Pedersen zvládol s prehľadom šprintérsku prémiu a ziskom 25 bodov si poistil zelený dres. Po nej sa od súperov odpútal Stuyven, ktorý si rýchlo vypracoval náskok. Jeho bývalí spolujazdci nespolupracovali, čím skúsenému Belgičanovi umožnili pomýšľať na etapové víťazstvo. Päticu napokon dostihla približne 40-členná skupina, ktorá mala jasný cieľ - dobehnúť Stuyvena ešte pred cieľom.
Ich snaha priniesla želaný efekt necelé štyri kilometre pred cieľom, všetko tak smerovalo k šprintérskej koncovke. Jednotlivé tímy si pripravovali pôdu pre svojich lídrov, na poslednej rovinke preukázal najlepšiu taktiku a rýchlosť Philipsen, ktorý piaty rok po sebe získal etapové víťazstvo na Tour de France.
Stredajšia etapa mala zvlnený charakter, nahrávala tak potenciálnemu úspechu niektorého zo šprintérov, respektíve úspešnému úniku. Už od úvodu nebola núdza o aktivitu na čele, priebežne sa menil počet jazdcov aj zloženie vedúcich skupín. Približne 150 kilometrov pred cieľom prišlo v pelotóne k pádu viacerých cyklistov, medzi ktorými bol aj Tom Pidcock, no Brit napokon dokázal pokračovať.
Pelotón si situáciu dlhšiu dobu kontroloval, no napokon prišlo k ďalšiemu oddeleniu. Postupne sa začal formovať potenciálny okruh favoritov na etapový triumf, tradične dobrú robotu odvádzal napríklad Simmons a Bernal. Na popredných priečkach nechýbal Mads Pedersen, ktorý si chcel poistiť zelený dres pre najlepšieho šprintéra. Situácia sa ustálila necelých 60 kilometrov pred koncom stredajšej etapy. Vo vedúcej skupine nechýbali Pedersen, Simon Yates, Michal Kwiatkowski, Jasper Stuyven, Edward Planckaert a Felix Engelhardt.
Yates medzitým začal pre zdravotné problémy výraznejšie zaostávať za pelotónom. Pedersen zvládol s prehľadom šprintérsku prémiu a ziskom 25 bodov si poistil zelený dres. Po nej sa od súperov odpútal Stuyven, ktorý si rýchlo vypracoval náskok. Jeho bývalí spolujazdci nespolupracovali, čím skúsenému Belgičanovi umožnili pomýšľať na etapové víťazstvo. Päticu napokon dostihla približne 40-členná skupina, ktorá mala jasný cieľ - dobehnúť Stuyvena ešte pred cieľom.
Ich snaha priniesla želaný efekt necelé štyri kilometre pred cieľom, všetko tak smerovalo k šprintérskej koncovke. Jednotlivé tímy si pripravovali pôdu pre svojich lídrov, na poslednej rovinke preukázal najlepšiu taktiku a rýchlosť Philipsen, ktorý piaty rok po sebe získal etapové víťazstvo na Tour de France.