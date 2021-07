Pogačar vyhral kráľovskú 17. etapu a upevnil si žltý dres

Výsledky 17. etapy (Muret - Col du Portet, 178 km):



1. Tadej Pogačar (Slov./UAE Team Emirates) 5:03:31 h

2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +3 s

3. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +4

4. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +1:19 min

5. Ben O'Connor (Aus./AG2R Citroen Team) +1:26

6. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe) +1:44

7. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) +1:44

8. Sergio Andres Higuita (Col./EF Education-Nippo) +1:49

9. Rigoberto Uran (Col./EF Education-Nippo) +1:49

10. Dylan Teuns (Belg./Bahrain Victorious) +1:49



Priebežné poradie (žltý dres):

1. Tadej Pogačar (Slov./UAE Team Emirates) 7.26:27 hod.

2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +5:43 min.

3. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +5:43

4. Rigoberto Urán (Kol./EF Education-Nippo) +7:17

5. Ben O´Connor (Aus./AG2R Citroen Team) +7:34



Bodovacia súťaž (zelený dres):

1. Mark Cavendish (V. Brit./Deceuninck-Quick-Step) 287 bodov

2. Michael Matthews (Aus./Team Bikeexchange) 251

3. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain Victorious) 201

4. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix) 178

5. Julian Alaphilippe (Franc./Deceuninck-Quick-Step) 135



Súťaž vrchárov (bodkovaný dres):

1. Wouter Poels (Hol./Victorious) 78 bodov

2. Tadej Pogačar (Slov./UAE Team Emirates) 67

3. Nairo Quintana (Kol./Team Arkea-Samsic) 66

4. Michael Woods (Kan./Israel Start-UP Nation) 66

5. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 64



Najlepší do 25 rokov:

1. Tadej Pogačar (Slov./UAE Team Emirates) 71.26:27

2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +5:39 min.

3. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +15:42

4. Aurélien Paret Peintre (Fr./AG2R Citroen Team) +31:48

5. Sergio Andres Higuita (Kol./EF Education-Nippo) +1.02:18 hod.

Col du Portet 14. júla (TASR) – Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) triumfoval v 17. etape cyklistických pretekov Tour de France. V závere stúpania na Col du Portet uspel v krátkom špurte pred Dánom Jonasom Vingegaardom (Team Jumbo-Visma) a Ekvádorčanom Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers). Upevnil si tým pozíciu lídra celkového poradia. Náročnú 178-kilometrovú horskú etapu zvládol za 5:03:31 h.Viacerí pretekári, vrátane priebežného lídra Pogačara, hovorili o 17. etape ako o najťažšej v tohtoročnom programe Tour de France. Úvodné dve tretiny (približne 120 km) pretekov sa síce odohrávali prevažne na rovine, resp. v mierne zvlnenom teréne, no zostávajúcich 60 km poriadne preverilo cyklistov. Predovšetkým záverečné stúpanie na Col du Portet, ktorý má na 16 kilometroch priemerný sklon 8,7 %. Trať lemovali francúzski priaznivci oslavujúci 232. výročia dobytia Bastilly.Pogačar vyštartoval do etapy deviatykrát po sebe v žltom drese priebežného lídra. Už v úvode sa viacero pretekárov pokúsilo o únik, 20-sekundový náskok si vypracoval Pierre Rolland. Pelotón však zrýchlil tempo a na 16. kilometri pohltil Rollanda. Krátko na to sa odpútala štvorica Pöstlberger, Perez, Godon a van Poppel, ktorá aj vďaka voľnejšiemu tempu pelotónu získala 4-minútový náskok. Na 75. kilometri bol náskok šesťčlennej skupiny, ktorú medzičasom doplnili Turgis a Chevalier, už 8-minútový. Plný počet 20 bodov za šprintérsku prémiu, ktorá prišla 65 km pred cieľom, získal Van Poppel, ďalších päť miest obsadili ostatní členovia úniku. Z pelotónu bol najrýchlejší Matthews (9 bodov) pred Cavendishom (8), Morkovom (7) a Colbrellim (6).Prvá vrchárska prémia Col de Peyresourde (1 kategória, 13,2 km, sklon 7,0 %) sa stala korisťou Anthonyho Turgisa, za ktorým nasledovali Perez, Godon a Pöstlberger, no ani jeden z nich nepatril k najväčším favoritom v súťaži o bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Nasledovalo stúpanie na Col de Val Louron-Azet (1 kategória, 7,4 km, sklon 8,3 %). Na čele sa osamostatnil Anthony Perez, ktorý získal 10 bodov za druhú horskú prémiu. Za ním nasledovali Godon a Turgis. Náskok na čele priebežného poradia vrchárskej súťaže navýšil Wouter Poels, ktorý získal 4 body za 4. miesto, keď nedal šancu Nairovi Quitanovi (2 body).Po zjazde už na cyklistov čakal najnáročnejší kopec 17. etapy Col du Portet (kategória HC, 16,1 km, sklon 8,6 %). Na čele sa držali Francúzi Perez a Godon, za ktorými bola s vyše 2-minútovou stratou väčšia skupina favoritov. V nej figuroval aj Pogačar, pre ktorého pracovali McNulty a Majka. Zo skupiny postupne vypadávali pretekári a tá svojím tempom sťahovala manko na Pereza. Francúz definitívne stratil pozíciu 8 km pred cieľom, do čela sa posunula šesťčlenná skupinka s aktívnym Pogačarom.Na jeho únik zareagovali Vingegaard, Carapaz a Uran, ktorému však krátko nato unikla trojica súperov. Pogačar získal za úspešný špurt v závere stúpania aj 40 bodov do vrchárskej súťaže, pričom si postrážil pozíciu pred Vingegaardom (30) a Carapazom (24).povedal Pogačar.Vo štvrtok je na programe posledná horská etapa Pau – Luz-Ardiden s dĺžkou 129 km.