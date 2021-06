Sagan spadol v špurte 3. etapy, triumf Merliera

Výsledky 3. etapy (Lorient - Pontivy, 182,9 km):



1. Tim Merlier 4:01:28 h

2. Jasper Philipsen (obaja Belg./Alpecin-Fenix)

3. Nacer Bouhanni (Fr./Arkéa Samsic)

4. Davide Ballerini (Tal./Deceuninck-QuickStep)

5. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Victorious)

6. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep)

7. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix)

8. Cees Bol (Hol./DSM)

9. Anthony Turgis (Fr./Total Direct Energie)

10. Maximilian Richard Walscheid (Nem./Qhubeka Assos)

...

80. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) rovnaký čas



Celkové poradie:



1. Van der Poel 12:58:53 h

2. Alaphilippe +8 s

3. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers)

4. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) obaja +31

5. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe) +38

6. Tadej Pogačar (Slov./UAE-Team Emirates) +39

7. Enric Mas (Šp./Movistar)

8. Nairo Quintana (Kol./Arkéa Samsic) obaja +40

9. Pierre Latour (Fr./Total Direct Energie) +45

10. Sergio Andres Higuita (Kol./EF Education-Nippo) +52

...

68. SAGAN +8:16 min



Bodovacia súťaž:



1. Alaphilippe 80 bodov

2. van der Poel 62

3. Merlier 50

...

13. SAGAN 24



Vrchárska súťaž:



1. Ide Schelling (Hol./Bora-Hansgrohe) 5

2. van der Poel 4

3. Anthony Perez (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) 3

Pontivy 28. júna (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan po kolízii s Austrálčanom Calebom Ewanom spadol v záverečnom špurte pondelkovej 3. etapy 108. ročníka Tour de France, v ktorom bol priebežne na tretej priečke.Vyhral Belgičan Tim Merlier (Alpecin-Fenix), druhý bol po absolvovaní 182,9 km z Lorientu do Pontivy jeho krajan a tímový kolega Jasper Philipsen. Tretí finišoval Francúz Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic). Žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).Tretia etapa priniesla pre adeptov na celkový triumf príležitosť oddýchnuť si po predošlých dvoch hektických dňoch. Jednoduchý profil trate s dvoma menšími horskými prémiami predznamenal, že sa k slovu dostanú čistokrvní šprintéri, šanca na triumf sa črtala aj pre P. Sagana. Zhruba 144 kilometrov pred páskou prišlo v hlavnej skupine k pádu na šmykľavej, dažďom zmáčanej trati. Na zemi skončili jazdci Ineosu Geraint Thomas a Luke Rowe i Robert Gesink a Tony Martin z Jumbo - Visma. Najmä s Thomasom to vyzeralo zle, víťaz Tour z roku 2018 však po ošetrení vykĺbeného pravého ramena nasadol na bicykel a pokračoval. O chvíľu neskôr prišla informácia o odstúpení dôležitého pomocníka Primoža Rogliča do hôr Gesinka. Holanďan sa stal už piatym pretekárom, ktorý nedokončí tohtoročnú Tour.Na čele hlavnej skupiny sa striedali najmä jazdci z Lotta Soudal a Groupamy - FDJ. Po Thomasa sa z pelotónu vrátili aj Jonathan Castroviejo a Dylan Van Baarle, 125 kilometrov pred cieľom sa už waleský cyklista aj s domestikmi začlenili do pelotónu. Štvorica v úniku Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Maxime Chevalier (B&B-KTM) a Cyril Barthe (B&B-KTM) mala 85 km pred páskou 2:20 min náskok a striedala sa vo vedení. Na šprintérskej prémii bral bez boja 20 bodov Barthe, v pelotóne zostal P. Sagan zavretý a pripísal si len šesť bodov. Trojnásobného majstra sveta prešprintovali aj Michael Morkov, Sonny Colbrelli a Arnaud Démare. V ďalšom priebehu musel riešiť nepríjemnosť v podobe defektu na kolese Julian Alaphilippe.Pelotón začal ukrajovať z náskoku vedúcej štvorice, 46 km pred cieľom už bol len niečo vyše 60-sekundový. Štrnásť kilometrov pred cieľom nestíhal tempu troch kolegov vpredu Chevalier a začlenil sa do pelotónu. Necelých 10 km pred cieľom sa nevyhol pádu Roglič, druhý muž vlaňajšej celkovej klasifikácie tým stratil cenné sekundy v boji o žltý dres. Trojica na čele odolávala takmer do úplného záveru etapy, jej čas však bol spočítaný a pelotón ju podľa očakávania pohltil.Približne 2400 m pred cieľom absolvoval balík jazdcov dve ostré pravotočivé zákruty, následne poslednú zhruba 1600 m pred páskou. V špurte si vytvorili najlepšiu pozíciu jazdci Alpecinu-Fenix. Najrýchlejšie nohy mal Merlier, ktorý si prišiel po prvý triumf na Tour. O umiestnenie na pódiu mal šancu zabojovať aj P. Sagan, ktorý sa zo siedmej priečky v napínavom záverečnom špurte predral na priebežnú tretiu. Po smoliarskej kolízii s topfavoritom etapy Ewanom však obaja jazdci tesne pred cieľovou páskou spadli na zem a vydláždili cestu za double Alpecinu-Fenix. P. Sagana klasifikovali na 80. priečke, v celkovom poradí je 68. so stratou 8:16 min na Van der Poela.žiaril šťastím Merlier.Utorková 4. etapa z Redonu do Fougres (150,4 km) má rovinatý profil a ponúka príležitosť na triumf pre najrýchlejších jazdcov v balíku.