Van Aert po výhre etapy: Takýto triumf je na nezaplatenie

Výsledky 21. etapy (Chatou - Paríž, 108,5 km):



1. Wout Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 2:39:37 h,

2. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix),

3. Mark Cavendish (V. Brit./Deceuninck-QuickStep),

4. Luka Mezgec (Slov./BikeExchange), 5. André Greipel (Nem./Israel Start-up Nation), 6. Danny van Poppel (Hol./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), 7. Michael Matthews (Aus./BikeExchange), 8. Alex Aranburu Deba (Šp./Astana-Premier Tech), 9. Cyril Barthe (Fr./B&B Hotels p/b KTM), 10. Maximilian Walscheid (Nem./Qhubeka-NextHash)



Konečné poradie (žltý dres):

1. Tadej Pogačar (Slov./UAE-Team Emirates) 82:56:36 h,

2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +05:20 min,

3. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +7:03,

4. Ben O'Connor (Aus./AG2R Citroën) +10:02, 5. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe) +10:13, 6. Enric Mas (Šp./Movistar) +11:43, 7. Alexej Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) +12:23, 8. Guillaume Martin (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) +15:33, 9. Pello Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious) +16:04, 10. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-Nippo) +18:34

Na archívnej snímke slovinský cyklista Tadej Pogačar 15. júla 2021. Foto: TASR/AP

Profil celkového víťaza cyklistických pretekov Tour de France 2021 Tadeja Pogačara.

Dvadsaťdvaročný Slovinec z tímu UAE-Team Emirates vyhral najslávnejšie podujatie druhýkrát za sebou a zároveň získal rovnako ako vlani pri svojom debute na TdF aj biely dres pre najlepšieho mladého pretekára, bodkovaný pre najlepšieho vrchára a tri etapové víťazstvá.



Tadej Pogačar (Slovinsko, 22 rokov):



narodený: 21. septembra 1998, Komenda (Slovinsko)

rodinný stav: slobodný

výška/váha: 1,76 m/66 kg

oficiálna internetová stránka: tadej-pogacar.com

tímy: 2017 - ROG - Ľubľana (Slovin.), 2018 - Ľubľana Gusto Xaurum (Slovin.), od 2019 - UAE-Team Emirates

najväčšie úspechy:

cestná cyklistika:

celkový počet víťazstiev v profesionálnom pelotóne: 28



celkový víťaz Tour de France 2020 a 2021, víťaz bieleho a bodkovaného dresu na Tour de France 2020 a 2021, víťaz šiestich etáp na Tour de France (2020, 2021), víťaz troch etáp na Vuelta a Espana (2019), tretie miesto na Vuelta a Espana (2019), celkový víťaz Okolo Kalifornie (2019), celkový víťaz Volta ao Algarve em Bicicleta (2019), celkový víťaz Volta a la Comunitat Valenciana (2020), celkový víťaz Tirreno-Adriatico (2021), celkový víťaz SAE Tour (2021), celkový víťaz Okolo Slovinska (2021), víťaz Lige - Bastogne - Lige (2021)

Prehľad víťazov etáp a držiteľov žltého dresu na 108. ročníku cyklistických pretekov Tour de France:



1. etapa: Brest - Landerneau, 198 km: víťaz etapy Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck–QuickStep), žltý dres Alaphilippe

2. etapa: Perros-Guirec - Mr-de-Bretagne, 183,5 km: Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix), van der Poel

3. etapa: Lorient - Pontivy, 183 km: Tim Merlier (Belg./Alpecin-Fenix), van der Poel

4. etapa: Redon - Fougres, 150,5 km: Mark Cavendish (V.Brit./Deceuninck–QuickStep), van der Poel

5. etapa: Changé - Laval, individuálna časovka na 27,2 km: Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates), van der Poel

6. etapa: Tours - Châteauroux, 161 km: Cavendish, van der Poel

7. etapa: Vierzon - Le Creusot, 249,5 km: Matej Mohorič (Slovin./Bahrain Victorious), van der Poel

8. etapa: Oyonnax - Le Grand-Bornand, 151 km: Dylan Teuns (Belg./Bahrain Victorious), Pogačar

9. etapa: Cluses - Tignes, 145 km: Ben O'Connor (Aus./AG2R Citroën), Pogačar

10. etapa: Albertville - Valence, 191 km: Cavendish, Pogačar

11. etapa: Sorgues - Malaucne, 199 km: Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma), Pogačar

12. etapa: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes, 159,5 km: Nils Politt (Nem./Bora-Hansgrohe), Pogačar

13. etapa: Nîmes - Carcassonne, 220 km: Cavendish, Pogačar

14. etapa: Carcassonne - Quillan, 184 km: Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo), Pogačar

15. etapa: Céret - Andorra la Vella (Andorra), 191,5 km: Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma), Pogačar

16. etapa: El Pas de la Casa (Andorra) - Saint-Gaudens, 169 km: Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe), Pogačar

17. etapa: Muret - Saint-Lary-Soulan, 178,5 km: Pogačar, Pogačar

18. etapa: Pau - Luz Ardiden, 130 km: Pogačar, Pogačar

19. etapa: Mourenx - Libourne, 207 km: Mohorič, Pogačar

20. etapa: Libourne - Saint-Émilion, individuálna časovka na 30,8 km: Van Aert, Pogačar

21. etapa: Chatou - Paríž, 108,5 km: Van Aert, Pogačar



celkovo: 3417,5 km: Pogačar



Prehľad viacnásobných celkových víťazov a viacnásobných víťazov etáp na cyklistických pretekoch Tour de France:



5:

Jacques Anquetil (Fr.) - 1957, 1961, 1962, 1963, 1964

Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1970, 1971, 1972, 1974

Bernard Hinault (Fr.) - 1978, 1979, 1981, 1982, 1985

Miguel Indurain (Šp.) - 1991, 1992, 1993, 1994, 1995



4:

Christopher Froome (V.Brit.) - 2013, 2015, 2016, 2017



3:

Philippe Thys (Belg.) - 1913, 1914, 1920

Louison Bobet (Fr.) - 1953, 1954, 1955

Greg LeMond (USA) - 1986, 1989, 1990



2:

Lucien Petit-Breton (Fr.) - 1907, 1908

Firmin Lambot (Belg.) - 1919, 1922

Ottavio Bottecchia (Tal.) - 1924, 1925

Nicolas Frantz (Lux.) - 1927, 1928

André Leducq (Fr.) - 1930, 1932

Antonin Magne (Fr.) - 1931, 1934

Sylvere Maes (Belg.) - 1936, 1939

Gino Bartali (Tal.) - 1938, 1948

Fausto Coppi (Tal.) - 1949, 1952

Bernard Thévenet (Fr.) - 1975, 1977

Laurent Fignon (Fr.) - 1983, 1984

*Alberto Contador (Šp.) - 2007, 2009

Tadej Pogačar (Slov.) - 2020, 2021



* Španiel Alberto Contador prišiel o svoje tretie víťazstvo v roku 2010 pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika.



- Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.



najviac etapových víťazstiev na Tour:

1. Eddy Merckx (Belg.) 34

2. Mark Cavendish (V.Brit.) 34*

3. Bernard Hinault (Fr.) 28

4. Andre Leducq (Fr.) 25

5. Andre Darrigade (Fr.) 22

...

16. Peter SAGAN (SR) 12*

* - aktívni pretekári



etapové víťazstvá Eddyho Merckxa a Marka Cavendisha na Tour de France:

Merckx: 1969: 6 víťazstiev, 1970: 8, 1971: 4, 1972: 6, 1974: 8, 1975: 2

Cavendish: 2008: 4, 2009: 6, 2010: 5, 2011: 5, 2012: 3, 2013: 2, 2015: 1, 2016: 4, 2021: 4

Prehľad celkových víťazov cyklistických pretekov Tour de France:



2021 Tadej Pogačar (Slov.)

2020 Pogačar

2019 Egan Bernal (Kol.)

2018 Geraint Thomas (V.Brit.)

2017 Christopher Froome (V.Brit.)

2016 Froome

2015 Froome

2014 Vincenzo Nibali (Tal.)

2013 Froome

2012 Bradley Wiggins (V.Brit.)

2011 Cadel Evans (Aus.)

2010 Andy Schleck (Lux.) ***

2009 Alberto Contador (Šp.)

2008 Carlos Sastre (Šp.)

2007 Contador

2006 Oscar Pereiro (Šp.) **

2005 *

2004 *

2003 *

2002 *

2001 *

2000 *

1999 *

1998 Marco Pantani (Tal.)

1997 Jan Ullrich (Nem.)

1996 Bjarne Riis (Dán.)

1995 Miguel Indurain (Šp.)

1994 Indurain

1993 Indurain

1992 Indurain

1991 Indurain

1990 Greg LeMond (USA)

1989 LeMond

1988 Pedro Delgado (Šp.)

1987 Stephen Roche (Ír.)

1986 LeMond

1985 Bernard Hinault (Fr.)

1984 Laurent Fignon (Fr.)

1983 Fignon

1982 Hinault

1981 Hinault

1980 Joop Zoetemelk (Hol.)

1979 Hinault

1978 Hinault

1977 Bernard Thevenet (Fr.)

1976 Lucien Van Impe (Belg.)

1975 Thevenet

1974 Eddy Merckx (Belg.)

1973 Luis Ocana (Šp.)

1972 Merckx

1971 Merckx

1970 Merckx

1969 Merckx

1968 Jan Janssen (Hol.)

1967 Roger Pingeon (Fr.)

1966 Lucien Aimar (Fr.)

1965 Felice Gimondi (Tal.)

1964 Jacques Anquetil (Fr.)

1963 Anquetil

1962 Anquetil

1961 Anquetil

1960 Gastone Nencini (Tal.)

1959 Federico Bahamontes (Šp.)

1958 Charly Gaul (Lux.)

1957 Anquetil

1956 Roger Walkowiak (Fr.)

1955 Louison Bobet (Fr.)

1954 Bobet

1953 Bobet

1952 Fausto Coppi (Tal.)

1951 Hugo Koblet (Švaj.)

1950 Ferdi Kubler (Švaj.)

1949 Coppi

1948 Gino Bartali (Tal.)

1947 Jean Robic (Fr.)

1939 Sylvere Maes (Belg.)

1938 Bartali

1937 Roger Lapebie (Fr.)

1936 Sylvere Maes (Belg.)

1935 Romain Maes (Belg.)

1934 Antonin Magne (Fr.)

1933 Georges Speicher (Fr.)

1932 Andre Leducq (Fr.)

1931 Magne

1930 Leducq

1929 Maurice De Waele (Belg.)

1928 Nicolas Frantz (Lux.)

1927 Frantz

1926 Lucien Buysse (Belg.)

1925 Ottavio Bottecchia (Tal.)

1924 Bottecchia

1923 Henri Pelissier (Fr.)

1922 Firmin Lambot (Belg.)

1921 Leon Scieur (Belg.)

1920 Philippe Thys (Belg.)

1919 Lambot

1914 Thys

1913 Thys

1912 Odile Defraye (Belg.)

1911 Gustave Garrigou (Fr.)

1910 Octave Lapize (Fr.)

1909 Francois Faber (Lux.)

1908 Lucien Petit-Breton (Fr.)

1907 Petit-Breton

1906 Rene Pottier (Fr.)

1905 Louis Trousselier (Fr.)

1904 Henri Cornet (Fr.)

1903 Maurice Garin (Fr.)



*** Španiel Alberto Contador prišiel o víťazstvo pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika v roku 2010.



** Američan Floyd Landis prišiel o víťazstvo po pozitívnom teste v roku 2006, keď mal zvýšenú hladinu testosterónu.



* Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.

Prehľad víťazov bodovacej súťaže na cyklistických pretekoch Tour de France od roku 1991:



1991 Džamolidin Abdužaparov (Uzb.)

1992 Laurent Jalabert (Fr.)

1993 Abdužaparov

1994 Abdužaparov

1995 Jalabert

1996 Erik Zabel (Nem.)

1997 Zabel

1998 Zabel

1999 Zabel

2000 Zabel

2001 Zabel

2002 Robbie McEwen (Aus.)

2003 Baden Cooke (Aus.)

2004 McEwen

2005 Thor Hushovd (Nór.)

2006 McEwen

2007 Tom Boonen (Belg.)

2008 Oscar Freire (Šp.)

2009 Hushovd

2010 Alessandro Petacchi (Tal.)

2011 Mark Cavendish (V.Brit.)

2012 Peter SAGAN (SR)

2013 SAGAN

2014 SAGAN

2015 SAGAN

2016 SAGAN

2017 Michael Matthews (Aus.)

2018 SAGAN

2019 SAGAN

2020 Sam Bennett (Ír.)

2021 Cavendish

Prehľad viacnásobných víťazov bodovacej súťaže na cyklistických pretekoch Tour de France:



7 - Peter SAGAN (SR) - 2012-2016, 2018, 2019



6 - Erik Zabel (Nem.) - 1996-2001



4 - Sean Kelly (Ír.) - 1982, 1983, 1985, 1989



3 - Jan Janssen (Hol.) - 1964, 1965, 1967

- Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1971, 1972

- Fredy Maertens (Belg.) - 1976, 1978, 1981

- Džamolidin Abdužaparov (Uzb.) - 1991, 1993, 1994

- Robbie McEwen (Aus.) - 2002, 2004, 2006



2 - Stan Ockers (Belg.) 1955, 1956

- Jean Graczyk (Fr.) 1958, 1960

- André Darrigade (Fr.) 1959, 1961

- Laurent Jalabert (Fr.) 1992, 1995

- Thor Hushovd (Nór.) 2005, 2009

- Mark Cavendish (V. Brit.) 2011, 2021

Paríž 18. júla (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert zvíťazil v nedeľnej záverečnej 21. etape Tour de France. V hromadnom špurte na Elyzejských poliach v Paríži predstihol krajana Jaspera Philipsena a Brita Marka Cavendisha, ktorý nedosiahol 35. úspech na slávnom podujatí a neprekonal rekord legendárneho Belgičana Eddyho Merckxa. Titul obhájil Slovinec Tadej Pogačar, ktorý si na 108. ročníku vybojoval okrem žltého aj bodkovaný a biely dres. Cavendish získal zelený dres za víťazstvo v bodovacej súťaži, Slovák Peter Sagan odstúpil pred 12. etapou pre zranenie kolena.Záverečný úsek zo Chatou do francúzskej metropoly bol rovinatý a meral 108,4 km. Nenastúpil doň Dán Jakob Fuglsang, pre strieborného olympijského medailistu z Ria de Janeiro 2016 sa preteky skončili predčasne. V úvode sa išlo v neutralizovanej zóne, kde bol pre jazdcov priestor na debaty, tradičné oslavné šampanské či pózovanie pre fotografov. Na jedinú horskú prémiu Côte des Grs (1,9 km, 5%) za symbolický bod prišlo hlavné pole pohromade.Naplno sa začalo pretekať až po príjazde do Paríža, kde na pelotón čakalo osem okruhov po 6,8 km medzi Víťazným oblúkom a Tuilerijskými záhradami. Vpredu sa osamostatnila trojica Patrick Konrad, Harry Sweeny a Stefan Bissegger, Casper Pedersen sa vrátil do balíka. Najviac bodov na rýchlostnej prémii 40 km pred cieľom získal Bissegger, Cavendish preťal prémiu na štvrtej priečke a o ďalšie tri body zvýšil svoj náskok na čele bodovacej súťaže pred jediným prenasledovateľom Michaelom Matthewsom. Pelotón pohltil vedúcu trojicu 30 km pred páskou, onedlho do úniku vyrazilo ďalšie trio v zložení Ide Schelling, Brent Van Moer a Michael Valgren.Lídri viedli 15 km pred cieľom o 25 sekúnd, o stíhacie tempo sa starali predovšetkým Cavendishov tím Deceunick-QuickStep a DSM. Pri nájazde do záverečných dvoch okruhov bol náskok 20-sekundový, zakrátko po zvonení do posledného kola však už únik patril minulosti. Prekaziť hromadný špurt sa snažili jazdci Ineosu či Bory, ale Deceunick-QuickStep pracoval strojovo. Situácia sa mu však na posledných dvoch kilometroch vymkla spod kontroly. Cavendish nemal po ruke svojho zvyčajného "ťahača" Michaela Morkova, nechal sa zavrieť a nemal kade zaútočiť. O víťazstvo zviedli súboj dvaja Belgičania a Van Aert dosiahol tretie víťazstvo na tohtoročnej Tour po tom, ako triumfoval v horskej etape i sobotnej individuálnej časovke. Brit má zelený dres druhýkrát v kariére, raduje sa z neho po desiatich rokoch.Dvadsaťšesťročný Van Aert opäť preukázal svoju obdivuhodnú univerzálnosť. Celkovo má na TdF na konte už šesť individuálnych víťazstiev. "" povedal Belgičan pre portál cyclingnews.com.