Van Aert vyhral Miláno - San Remo, P. Sagan skončil štvrtý

Výsledky 111. ročníka Miláno - San Remo (Miláno - San Remo, 305 km):



1. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 7:16:09 h, 2. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep) rovnaký čas, 3. Michael Matthews (Aus./Sunweb) +2 s, 4. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 5. Giacomo Nizzolo (Tal./NTT Pro Cycling), 6. Dion Smith (N.Zél./Mitchelton-Scott), 7. Alex Aranburu (Šp./Astana), 8. Greg van Avermaet (Belg./CCC), 9. Philippe Gilbert (Belg./Lotto Soudal), 10. Matej Mohorič (Slovin./Bahrain McLaren) všetci rovnaký čas

San Remo 8. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na štvrtom mieste na 111. ročníku slávnych pretekov Miláno - San Remo. Z triumfu sa tešil Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma), ktorý po úniku zdolal na páske obhajcu prvenstva Juliana Alaphilippea z Francúzska (Deceuninck - Quick Step). Tretí finišoval v špurte balíka Austrálčan Michael Matthews (Sunweb).Dvadsaťpäťročný van Aert dosiahol najväčšie víťazstvo kariéry na ceste. Celkovo to je jeho trinásty triumf. Trojnásobný majster sveta v cyklokrose potvrdil výbornú formu po reštarte sezóny, pred týždňom vyhral ďalšiu taliansku klasiku Strade Bianche. "," uviedol víťaz pred televíznymi kamerami.Jeden z piatich monumentov presunuli pre pandémiu z marca až na august. Organizátori museli na poslednú chvíľu zmeniť aj trasu po tom, čo predstavitelia 13 zo 16 miest v provincii Savona odmietli hostiť podujatie, keďže by sa nepodarilo zabezpečiť bezpečnosť dovolenkárov vo vrcholiacej sezóne i podujatia. Trasa 111. edície sa tak natiahla, mala až 305 km a viac výškových metrov. Záver však zostal a s ním aj slávne kopce Cipressa a Poggio, na ktorých sa najčastejšie rozhodovalo o víťazovi. Oproti uplynulým rokom mali tímy v kádroch namiesto siedmich len šesť jazdcov. Očakávali sa tak aktívnejšie a napínavejšie preteky.Na štarte nechýbal obhajca triumfu Alaphilippe, víťaz spred dvoch rokov Vincenzo Nibali, z ďalších favoritov napríklad Philippe Gilbert, Greg van Avermaet, Wout van Aert, víťaz generálky Miláno - Turín Arnaud Demare i mnohí ďalší. V okruhu top favoritov bol aj Sagan, ktorý skončil na podujatí sedemkrát v Top 10, dvakrát bol druhý, no na triumf stále čaká.Cyklistom skomplikovali situáciu aj vysoké teploty, ktoré sa vyšplhali nad 32 stupňov Celzia. V úvode sa tak nešlo vo vysokom tempe a tak sa únik sformoval už po pár kilometroch. Dostali sa doň Alessandro Tonelli, Fabio Mazzucco (obaja Bardiani), Manuele Boaro (Astana), Hector Carretero (Movistar), Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Damiano Cima (Gazprom-Rusvelo), Marco Frapporti (Vini Zabu-KTM). Sedmička cyklistov si vypracovala najviac sedemminútový náskok, no pelotón, na ktorého čele pracovali najmä jazdci Lotto - Soudal, Groupama - FDJ a Jumbo - Visma, ich ďalej nepustil. Na úvodných 100 km sa toho veľa nestalo, náskok vedúcej skupiny začal klesať až pod prvým stúpaním na Niella Belbo. Na vrchole kopca sa náskok scvrkol pod päť minút a ďalej klesal. Do konca zostávalo asi 125 km.Asi 85 km pred cieľom prišlo k prvému vážnejšiemu pádu, po ktorom musel odstúpiť Matteo Trentin (CCC). Z úvodnej skupiny chvíľu na to odpadol Carretero. Na zjazde z druhého kopca Colle di Nava (58 km) sa náskok úniku scvrkol už len na niečo vyše minútu. Tempo hlavného balíka bolo výrazne vyššie ako v prvých hodinách pretekov a odpadávalo čoraz viac jazdcov. Ako posledný zostal v úniku Boaro, no aj jeho snaha sa skončila ešte pred Cipressou (5,6 km, 234 m, 4,1%). Tretie stúpanie si vyžiadalo prvé obete už aj medzi favoritmi, keď tempu nestačili šprintéri Caleb Ewan (Lotto) a Fernando Gaviria (SAE). Peter Sagan sa s tímovým kolegom Danielom Ossom držali vpredu. Oss sa na zjazde z Cipressy dokonca dostal do úniku a išiel sám pred pelotónom. Na úpätí Poggia (3,7 km, 136 m, 3,7%), ktoré bolo len pár km pred cieľom, ho však balík dostihol a začalo sa s útokmi na víťazstvo.Najprv to vyskúšal Aime de Gendt, po ňom vyrazil Nibali, no potom šliapol do pedálov obhajca víťazstva a krok s ním udržal len van Aert. Na začiatku technického klesania mal Alaphilippe náskok len pár sekúnd a Belgičan ho dostihol. Na čele mali náskok asi sedem sekúnd, no spočiatku nespolupracovali a tak dostali šancu aj pretekári za nimi. V stíhacej skupine bol aj Sagan. Dvojica na čele však mala kilometer pred koncom stále sedem sekúnd. Alaphilippe nestriedal a všetko ťahal len van Aert. Dvadsaťpäťročný Belgičan si to na konci rozdal s Alaphilippom a na páske ho zdolal. Špurt pelotónu zvládol najlepšie Matthews, hneď za ním skončil Sagan.