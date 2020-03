DAVIS CUP: Po úvodnom dni Slovensko prehráva, Martin podľahol Rosolovi

Na snímke český daviscupový reprezentant Lukáš Rosol v druhej dvojhre kvalifikačného stretnutia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára Slovensko - Česko proti Slovákovi Andrejovi Martinovi 6. marca 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára:



SLOVENSKO - Česko 0:2 po prvom dni



Jozef Kovalík - Jiří Veselý 3:6, 5:7



Andrej Martin - Lukáš Rosol 4:6, 4:6



sobota:



17.30 Filip Polášek, Igor Zelenay - Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář



Martin - Veselý, Kovalík - Rosol



Bratislava 6. marca (TASR) - Slovenskí tenisti prehrávajú po úvodnom dni kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára s Českom 0:2. O druhý bod pre české farby sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžil Lukáš Rosol, ktorý so poradil so slovenskou dvojkou Andrejom Martinom 6:4, 6:4. Ak si chcú Slováci udržať šance na postup do Madridu, musia v AXA aréne vyhrať sobotňajšiu štvorhru so začiatkom o 17.30 h.Martin nastúpil proti Rosolovi s cieľom potvrdiť priaznivú vzájomnú bilanciu. Za stavu 1:1 sa dostal k dvom brejkbalom, no český hráč si podržal servis, čo ho povzbudilo. V ďalších minútach držal so slovenským antukovým špecialistom krok a v koncovke setu slávil úspech. V desiatom geme premenil v poradí druhý setbal, keď po jeho returne zahral Martin loptičku do siete. Úvod druhého dejstva patril lídrovi slovenského tímu, ktorý sa po rýchlom brejku ujal vedenia 2:9. Rosol si však v šiestom geme zobral späť stratené podanie, vyrovnal na 3:3 a dostal sa na koňa. V ôsmom geme mal dve šance získať rozhodujúci brejk. Martin ich odvrátil, keď vytiahol z arzenálu dva víťazné forhendy a vyrovnal na 4:4. Záver však patril Rosolovi, ktorý v desiatom geme premenil hneď prvý mečbal." povedal Martin pre RTVS. "" uviedol Rosol.Slovenského kapitána Dominika Hrbatého mrzelo, že pred sobotou nie je stav vyrovnaný. "."Víťaz bratislavského súboja postúpi na finálový turnaj v Madride, kde bude 18 tímov 23.-29. novembra bojovať o cennú trofej. Účasť v španielskej metropole už majú istú vlaňajší daviscupoví semifinalisti Španielsko, Kanada, Rusko, Veľká Británia a dvaja držitelia voľných kariet Francúzsko so Srbskom.