DAVIS CUP: Slováci si udržali šance na postup do Madridu

Na snímke vpravo Filip Polášek a vľavo Igor Zelenay (Slovensko) po víťazstve nad českou dvojicou vo štvorhre v kvalifikačnom stretnutí Slovensko - Česko v tenise o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v Madride. V Bratislave 6. marca 2020. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára:



SLOVENSKO - Česko 1:2 po štvorhre



Jozef Kovalík - Jiří Veselý 3:6, 5:7



Andrej Martin - Lukáš Rosol 4:6, 4:6



Filip Polášek, Igor Zelenay - Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář 6:4, 6:4



Bratislava 7. marca (TASR) - Slovenskí tenisti znížili stav kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára s Českom na 1:2. O prvý bod pre domáce farby sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžili Filip Polášek s Igorom Zelenayom, ktorí zdolali pár Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolár 6:4, 6:4. Slováci si tak udržali šance na postup do Madridu.Český kapitán Jaroslav Navrátil v debli poslal na kurt pôvodne nominovaný pár a nenasadil úspešných piatkových singlistov Veselého s Lukášom Rosolom. Polášek so Zelenayom od začiatku potvrdzovali úlohu papierových favoritov. Hneď v úvodnom geme prelomili podanie daviscupového debutanta Kolářa, po potvrdení brejku sa ujali vedenia 2:0 a v ďalšom priebehu prvého setu im stačilo držať si servis. Slováci pôsobili na dvorci deblovejším dojmom, lepšie podávali i returnovali ako ich súperi. Aj o osude druhého dejstva rozhodol brejk v úvodnom geme, v ktorom prišiel o podanie talentovaný Forejtek. V desiatom geme premenili Polášek so Zelenayom v poradí šiesty mečbal. Počas celého zápasu nepustili Čechov ani k jedinému brejkbalu.," povedal Zelenay. "" uviedol Polášek.Víťaz bratislavského súboja postúpi na finálový turnaj v Madride, kde bude 18 tímov 23.-29. novembra bojovať o cennú trofej. Účasť v španielskej metropole už majú istú vlaňajší daviscupoví semifinalisti Španielsko, Kanada, Rusko, Veľká Británia a dvaja držitelia voľných kariet Francúzsko so Srbskom.