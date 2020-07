Dudov Norwich prehral s West Hamom a vypadol z Premier League

sumáre:



Norwich City FC - West Ham United 0:4 (0:2)



Góly: 11., 45.+1, 54. a 74. Antonio



/O. Duda za domácich len na lavičke náhradníkov/







Watford FC - Newcastle United 2:1 (0:1)



Góly: 52. a 82. Deeney (oba z 11m) - 23. Gayle



/M. Dúbravka chytal za hostí celý zápas/





Londýn 11. júla (TASR) - Norwich City v kádri so slovenským reprezentantom Ondrejom Dudom je prvý tím, ktorý v sezóne 2019/20 vypadol z anglickej futbalovej Premier League. "" prehrali v sobotňajšom zápase 35. kola s West Hamom vysoko 0:4 a z poslednej pozície strácajú na 17. miesto nedostihnuteľných trinásť bodov. Do konca súťaže zostávajú tri kolá. Všetky štyri góly hostí strelil anglický útočník Michail Antonio.Hrdina zápasu sa presadil najprv v 11. minúte po rohu, v nadstavenom čase prvého polčasu pridal druhý gól hlavou po priamom kope, v 54. minúte premenil na dvakrát samostatný únik a o dvadsať minút neskôr vyšperkoval svoj výkon štvrtým zásahom zblízka po prihrávke z pravej strany pred bránku. Duda prišiel do Norwichu v januári na hosťovanie z Herthy Berlín, v zelenožltom drese nastúpil dokopy na 12 duelov bez gólového zápisu. V sobotu sedel len na lavičke náhradníkov.Norwich vyhral v 35 kolách len päť zápasov, šesťkrát remizoval a nazbieral 21 bodov. V uplynulých siedmich stretnutiach nezískal ani bod. Z Premier League vypadol piatykrát, predtým aj v rokoch 1995, 2005, 2014 a 2016.V ďalšom zápase so slovenskou účasťou vyhral domáci Watford nad Newcastlom United 2:1. Oba góly "sršňov" strelil v druhom polčase z pokutových kopov kapitán Troy Deeney. Za hostí skóroval v 23. minúte Dwight Gayle. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka odchytal za Newcastle celý duel.