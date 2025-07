EYOF: Hejčíková získala bronz na 100 m prekážok

Skopje 25. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka Nina Hejčíková získala bronzovú medailu v behu na 100 m prekážok na Európskom olympijskom festivale mládeže v Skopje. Vo finále dosiahla čas 13,35 sekundy, ktorým o osem stotín zaostala za osobným rekordom. Do finále sa dostala časom 13,27 s.



V horúcom počasí, keď teplomer ukazoval vyše 40 stupňov Celzia, zvládla súboj o bronzo s Bulharkou Ivou Deliverskou. „Som rada, že som nad prekážkami nespadla, dobehla som a mám medailu. Dopadlo to skvele. Veľa si však z behu nepamätám. Snažila som sa predovšetkým čo najrýchlejšie bežať. Napriek veľkej horúčave sa mi bežalo veľmi dobre,“ citoval Hejčíkovú web olympic.sk.



Tesne za medailovými priečkami sa umiestnila gymnastka Lucia Piliarová, ktorá skončila na 4. mieste na bradlách. Do prvej šestky sa vo svojej disciplíne vošla aj Nina Čanecká, ktorá skončila šiesta na 400 m prekážok.



Na rovnakej priečke sa umiestnila aj Nina Čanecká v pretekoch dievčat na 400 m prekážok, keď dosiahla čas 1:00,05 hod.



Sebastián Oliver Stračina sa stal prvým Slovákom vo finále na náradiach na EYOF. Za cvičenie na koni dostal 11,666 bodu a obsadil 8. priečku.