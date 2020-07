F1: Alonso sa oficiálne dohodol na novej zmluve s Renaultom

Enstone 8. júla (TASR) - Španielsky jazdec Fernando Alonso sa oficiálne dohodol s tímom Renault a v budúcej sezóne sa vráti do kolotoča motoristickej F1. Stajňa o tom informovala v stredu na svojom webe. Tridsaťosemročný pretekár opustil seriál v roku 2018 po pôsobení v McLarene, počas "prestávky" si vyskúšal ďalšie motoristické odvetvia vrátane zámorských pretekov 500 míľ Indianapolis, vytrvalostného podujatia 24 hodín Le Mans, ktoré dvakrát s tímom Toyota vyhral, či Rely Dakar.



Alonso sa vrátil do známeho prostredia, keď sa v rokoch 2005 a 2006 stal s Renaultom majstrom sveta F1 a celkovo tam v obdobiach 2002-2006 a 2008-2009 strávil päť sezón. "Renault je moja rodina, mám na tento tím najkrajšie spomienky. Teraz sa však pozerám dopredu. Tento tím mi dal šancu vstúpiť do najvyššieho levelu a teraz mi dal opäť príležitosť vrátiť sa. Moje princípy a ambície sa zhodujú s ich projektom. Ich progres má šancu uspieť do sezóny 2022 a ja chcem prispieť svojimi skúsenosťami," uviedol Alonso na webe Reanultu.



Miesto v tíme sa uvoľnilo po tom, ako Austrálčan Daniel Ricciardo zamieril do McLarenu. Tímovým kolegom Alonsa bude Francúz Esteban Ocon. "Angažovanie Fernanda Alonsa je pokračovanie plánu dostať sa opäť do popredia štartového pola. Jeho prítomnosť nás posunie nielen po športovej stránke, ale pomôže aj značke. Jeho prepojenie na históriu tímu a fanúšikov z neho spravilo prirodzenú voľbu pre našu organizáciu," povedal riaditeľ stajne Renault Cyril Abiteboul.