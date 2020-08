Hamilton triumfoval na Veľkej cene Belgicka

Britský pilot F1 Lewis Hamilton (vpravo) z Mercedesu, víťaz nedeľňajšej VC Belgicka, sa teší s tímovým kolegom Fínom Valtterim Bottasom, ktorý obsadil druhé miesto na okruhu Spa-Francorchamps v Ardenách 30. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Spa-Francorchamps 29. augusta (TASR) - Britský pretekár Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Belgicka, siedmom podujatí seriálu F1. Upevnil si tak vedúcu pozíciu v poradí MS. Druhý prišiel do cieľa jeho tímový kolega Fín Valtteri Bottas na Mercedese, tretí bol Holanďan Max Verstappen na Red Bulle.V cieli sa zopakovalo poradie, v akom pretekári štartovali do pretekov, pričom svoju pozíciu zopakoval aj štvrtý Daniel Ricciardo na Renaulte. Ten získal extra bod za najrýchlejšie kolo. Pre Hamiltona to bolo už 89. víťazstvo v F1, v Belgicku triumfoval štvrtýkrát. Už iba o dva triumfy tak zaostáva za rekordom Nemca Michaela Schumachera s 91 prvenstvami. Vôbec sa nedarilo stajni Ferrari - Sebastian Vettel skončil 13., jeho tímový kolega Charles Leclerc na 14. mieste.Bezprostredne po štarte si pretekári na prvých troch priečkach postrážili pozície. Svoje smelé ambície naznačil štvrtý Ricciardo, ktorý okamžite zaútočil na Verstappena, no ten si udržal tesný náskok. Leclerc na Ferrari si síce krátko po štarte výrazne polepšil z 13. štartovej pozície, no krátko na to stratil rýchlosť aj pozíciu. Poradie na čele bolo dlhodobo ústálené a Hamilton si pred Bottasom udržiaval dostatočný náskok. V 10. kole kolidoval Russell s Giovinazzim, ktorý spravil hodiny a pre oboch sa následne preteky skončili. Hamilton jazdil ďalšie suverénne preteky a bez väčších problémov si držal líderskú pozíciu. Tretí Verstappen sa do konca pretekov udržal pred Ricciardom, druhý Bottas stratil na Hamiltona 8 sekúnd.