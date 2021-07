Hamilton v závere predstihol Leclerca a vyhral VC Veľkej Británie

Na snímke vpravo holandský líder seriálu MS formuly 1 Max Verstappen z Holandska a obhajca titulu Lewis Hamilton v zákrute v 1. kole Veľkej ceny Veľkej Británie na okruhu v Sitverstone 18. júla 2021. Foto: TASR/AP

Silverstone 18. júla (TASR) - Brit Lewis Hamilton triumfoval na nedeľňajšej Veľkej cene Veľkej Británie. Úradujúci svetový šampión predstihol dve a pol kola pred koncom Monačana Charlesa Leclerca z tímu Ferrari. Tretí skončil v tohtoročnom desiatom podniku seriálu majstrovstiev sveta F1 ďalší jazdec Mercedesu Fín Valtteri Bottas.Hamilton si na domovskom okruhu pripísal štvrté víťazstvo v sezóne. V kariére má na konte už 99.Preteky výrazne poznamenala kolízia medzi dvoma aktuálne najväčšími osobnosťami seriálu MS. Holandský líder celového poradia Max Verstappen po kolízii s obhajcom titulu Lewisom Hamiltonom vypadol už v 1. kole po tvrdom náraze do bariér. Brit sa na trati udržal, Holanďan putoval na vyšetrenie do nemocnice.Nedeľňajšie preteky boli prvé v histórii, v ktorých o pozícii na štarte rozhodoval kvalifikačný šprint. Pole position mal víťaz piatich pretekov v sezóne Verstappen, jeho hlavný rival Hamilton štartoval na domácej trati ihneď za ním. Brit od úvodných sekúnd intenzívne atakoval lídra pretekov a niekoľkokrát sa dostal až na jeho úroveň. Ešte pred nájazdom do 2. kola narazil jazdec Red Bullu zadným kolesom o predné pilota Mercedesu, so svojím monopostom urobil "" a skončil mimo trate.Verstappen dokázal odísť po vlastných nohách a do kamery zamával, že je v poriadku. Z okruhu ho však odviezla sanitka. Preteky následne prerušili.Ihneď po incidente sa spustila polemika o tom, koho to bola vina. "" bránil sa Hamilton." vyhlásil športový riaditeľ Red Bullu Christian Horner.Traťoví komisári sa priklonili na stranu tímu Red Bull a udelili Hamiltonovi penalizáciu desiatich sekúnd. Pri reštarte pretekov patrila prvá pozícia Leclerqovi, Hamilton bol na 2. priečke. Z tretieho miesta odštartoval Bottas.Hamilton si svoj trest odpykal v 28. kole a klesol po ňom na 4. priečku. Na nových pneumatikách mu netrvalo dlho dostať sa na pódiovú priečku, Landa Norrisa z McLarenu predstihol v 31. kole. Tímový kolega Bottas mu ustúpil z cesty v 40. kole. Brit potom spustil stíhaciu jazdu, ktorá sa skončila v treťom kole od konca. Monačan neodolal už prvému ataku Brita a nezaznamenal tak prvý triumf pre Ferrari po dvoch rokoch.