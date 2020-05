F1: Prvé preteky v sezóne sa môžu uskutočniť v júli v Rakúsku

Viedeň 30. septembra (TASR) - Prvé preteky v tejto sezóne vo Formule 1 sa môžu uskutočniť v júli v rakúskom Spielbergu. Podľa agentúry APA dostali organizátori od rakúskej vlády povolenie zorganizovať plánované dve veľké ceny na Red Bull Ringu.



O štarte sezóny počas prvého a druhého júlového víkendu sa hovorilo už dlhší čas. Rakúske médiá ešte pred oficiálnym zverejnením informovali, že hygienická koncepcia usporiadateľov spĺňa všetky požiadavky ministerstva zdravotníctva zohľadňujúce opatrenia v boji so šírením koronavírusu. Podľa webu motorprofis.at by na pretekoch mohli byť dokonca aj diváci, ale v obmedzenom počte. Hovorí sa o približne 500 fanúšikoch.



K základným opatreniam bude patriť testovanie všetkých účastníkov a členov tímov na COVID-19 ešte pred cestou do Rakúska a ich izolácia. Do krajiny sa majú dopraviť charterovými letmi na neďaleké vojenské letisko v Zeltwegu.



Od prepuknutia pandémie odložili v F1 desať pretekov. Vedenie seriálu pracuje na novom kalendári, ktorý by mohol obsahovať pätnásť veľkých cien. Po dvoch pretekoch v Rakúsku by sa mohli ďalšie podujatia uskutočniť v Maďarsku, potom dvoje v Silverstone a po jedných v Barcelone, Spa-Francorchamps a Monze.