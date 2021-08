Veľkú cenu Belgicka predčasne ukončili pre nepriaznivé počasie

VC Belgicka, výsledky:



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull),

2. George Russell (V. Brit./Williams),

3. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes),

4. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren),

5. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin),

6. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri),

7. Sebastian Ocon (Fr./Alpine),

8. Charles Leclerc (Mon./Ferrari),

9. Nicolas Latifi (Kan./Williams),

10. Carlos Sainz (Šp./Ferrari),

11. Fernando Alonso (Šp./Alpine),

12. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes),

13. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo),

14. Lando Norris (V. Brit./McLaren),

15. Juki Cunoda (Jap./AlphaTauri),

16. Mick Schumacher (Nem./Haas),

17. Nikita Mazepin (Rus./Haas),

18. Lance Stroll (Kan./Aston Martin),

19. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo),

20. Sergio Pérez (Mex./Red Bull).

Spa-Francorchamps 29. augusta (TASR) - Veľkú cenu Belgicka, 12. podujatie seriálu F1, predčasne ukončili pre nepriaznivé počasie. Traťoví komisári jej štart viackrát posunuli, ale trať nebola bezpečná ani takmer po štyroch hodinách. Víťazom sa stal Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, ktorý vyhral kvalifikáciu pred druhým Britom Georgeom Russelom z Williamsu a jeho krajanom Lewisom Hamiltonom z Mercedesu. Prvá desiatka pretekárov napokon získala do celkového hodnotenia polovičnú porciu bodov.Ešte počas cesty na štartový rošt Sergio Peréz z Red Bullu nezvládol mokrú trať, vrazil do bariéry z pneumatík a poškodenie monopostu by mu za bežných okolností nedovolilo štartovať. Komisári pretekov však samotný štart viackrát presúvali pre daždivé počasie, čím Perézovi mechanici získali čas. Po zahrievacom kole, v ktorom jazdci išli za bezpečnostným vozidlom, bol štart opäť posunutý a po tom, čo sa zintenzívnil dážď, nastal ďalší posun. Medzitým mechanici Red Bullu stihli opraviť Perézov monopost a Mexičan mohol štartovať z boxov. Jazdci po takmer štvorhodinovom čakaní odštartovali do pretekov za bezpečnostným vozidlom. Napokon za ním absolvovali dve kolá a následne videli červené vlajky, ktoré znamenali prerušenie pretekov. Najrýchlejšie kolo odjazdil Nikita Mazepin, ale keďže sa neumiestnil v prvej desiatke, nezískal za to žiadny bod. Riaditeľstvo pretekov krátko po ich prerušení definitívne ukončilo VC Belgicka. Nasledujúce preteky F1 sú na programe už o týždeň 5. septembra v Holandsku.